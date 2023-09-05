內地疑爆全新買樓騙局！高富帥免費送女友首期　背後竟藏極大陰謀

擁有一間或以上的房子是很多人的夢想，不論自住、投資也好，往往把金錢拿去「買磚頭」令人有安心的感覺。近日，內地網路上瘋傳一款全新騙局，內地的地產經紀為求賣樓，竟然開始假扮成「高富帥」四處追女仔，更會在約會時豪送買樓首期，而天真的女生卻以為自己成為了「幸運兒」，最終人財兩失！



《地產仔》劇照

買樓是不少人畢生的夢想，不過樓價可升也可跌，如果未有評估過自己的能力而衝動買樓，也許只會成為往後人生數十年的負資產。然而「有樓有高潮」，追求者「有沒有樓」也成為了部分女生的擇偶條件。那如果追求者直接贈送你買樓的首期，你又會不會感到相當心動呢？

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內媒指出近兩年內地整體經濟環境不佳，部分省會城市和絕大多數三四線城市樓價同步走跌，部分樓盤的銷情更是慘淡。比如早前惠州樓市慘跌，到處發展商都推出零首付、低首付、4.8折賣房等等，但即使大劈價仍然無人問津。即使賣樓的佣金有5-6萬也好，零首付的項目還是賣不出去。

（新華社）

近日，內地網路上就爆出發展商賣樓的全新套路，也被內地網民稱為「約炮賣房」。房地產經紀會進行形象包裝，假扮成高富帥的人設，在各大的交友平台上尋找目標。在互相聊天一段時間後，只要相處得不錯的一律確認成男女朋友關係。然後再使出絕招，向女生表示自己會支持首期買樓，物業的房產証寫上女方的名字，只要求對方支付月供貸款的費用，但其實就是所謂的「零首期」物業。

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那些天真的女生就以為自己受到「高富帥真命天子」的寵愛，以為那層樓是男生的饋贈，有男人要送自己一層樓，心裡當然感動又激動，也從來沒有想過只是「被套路」了，最終欣然答應。地產經紀最終賣出房子收到了高昂的佣金，並且「財色兼收」，再以不適合的原因與女方分手，還帥氣地跟你說「首期錢就送你了」。而因為兩人只是交往未有結婚，女方需負債數十年自行承擔貸款，到最後相等於「發展商把賣不出去、很難賣的房子9折賣給你了」。而同樣的事件也會發生在性別互換的情況下，據說這種手法一開始在大灣區珠海中山等地，現在已經擴散到武漢、成都、西安等區域，內地網民也特意提醒「大齡剩女」是一眾騙徒的目標人物。

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《地產仔》劇照

以上全新的買樓騙局套路曝光後，一眾網民只能慨嘆「騙徒手法層出不窮」，表示騙徒正是利用傳統上「點都要有樓」的價值觀來欺騙受害者，稱「好多女生涯規劃就係釣金龜，搵個後生樣又唔差嘅同得發展商合作要扮金龜容乜易，再加埋撒網式咁做十個點都中兩三個啦」、「講到送層樓畀你喎，大把女埋身啦」、「呃到盡，人財兩失」、「點解宜家啲女仲覺得有樓就係有資產？根本宜家好多樓都係負資產，層樓已經唔係資產，而係一大筆欠債」、「如果唔係有人提點佢，分分鐘條女供成世都未知咩事」。不過同一招有網民就認為香港大概率不會發生，因為「如果喺香港啲女仔一見按揭要用自己名做，實會知唔係饋贈」。

原帖：小紅書