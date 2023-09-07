內地團搭城巴當旅遊巴 行李箱逼爆過海巴士！車長4大回應激嬲網民

香港的交通方便，地鐵、巴士、小巴等交通工具都熟悉後，自由行的旅客其實去哪裡都沒有難度。不過也有一些旅客偏好選擇「旅行團」，由團體主辦方安排好一切行程、交通工具，省去計劃行程的麻煩。昨日（6日）有網民拍攝到疑有內地旅行團將城巴948過海隧巴當作團體移動工具，數十行李箱逼爆車廂，甚至疊得幾乎比人高。除了影響行車安全外，還導致頭幾站已經沒有空間讓新乘客上車！



香港巴士大典圖片

網民在Facebook群組「青衣街坊吹水會」上貼出一張圖片，描述寫上「真係痴線！架948變咗旅遊巴！修頓球場之後嗰啲站一個人都上唔到！￼（修頓球場個站都已經有一半人係上唔到）」。圖片中可見一輛城巴過海隧巴948線正在停靠上客，車廂的「輪椅位」已堆滿10個以上的大大小小的行李箱、手袋、購物袋、背包等，行李箱雜亂無章地堆放在走廊之中，甚至堆得比人還要高。

這樣的畫面如此令人驚心動魄，如果巴士開始行駛，行李箱稍有移位倒塌，萬一砸傷乘客後果不堪設想。除了影響行車安全之外，大量的行李箱堆放也導致乘客無法上車。事主表示由「修頓球場站」就已經無法再上客，根據資料，事發的巴士路線為過海隧巴948線，由九巴及城巴聯營，來往天后站及青衣（長安邨），而「修頓球場站」是由天后站開出的第7個站，站與站之間相距並不遠。

Facebook群組「青衣街坊吹水會」

除了事主以外，有不少網民都表示遇到過類似的情況，表示「我頭先搭另一班又係咁」、「我頭先坐經過 見到佢地落車…..多人到好得人驚….好心就租返旅遊巴士，去返酒店上落」、「旅行團就好心租架旅遊巴啦」、「點睇都唔係自由行啦，落車嗰陣有晒導遊幫佢哋攞篋。自由行都唔會佔咗成架雙層巴士九成啦」、「巴士公司應該要限制拖喼的人上車，唔只搞到其他人上唔到車，其實咁樣會影響行車安全，其他人的安全」。

至於該批旅行團的乘客在哪一站下車，事主詢問過司機，稱「司機話個旅行團應該喺銅鑼灣上車。然之後佢哋去到酒店落晒車之後架巴士去吉左九成」，網民推測目的地為「青桃樓，回青衣第一個站」、「IP 都唔使 check 肯定係藍澄灣」、「藍澄灣有三間酒店，總之就係藍澄灣個站啦」。當事主再問司機有何對應的方法時，司機就回應：「驚俾嗰班人投訴」、「奈佢哋唔何，佢哋一人一個篋有冇超到大細」、「會要求公司比較有行李架嘅巴士佢哋」、「冇權制止佢哋」。

資料圖片

網民就稱司機有責任阻止事情的發生，如以第230A章《公共巴士服務規例》 ── 第14條物品的攜帶 14. 巴士上的乘客可無須繳付額外費用而攜帶總重量不超逾5公斤和總體積不超逾0.1立方米的一件或多件包裹，只要該包裹或該等包裹可予安全及方便攜帶即可。但也明白司機相當難做，「唔俾上又怕會得失佢哋，俾佢哋投訴，但萬一如果喺中途發生啲咩意外，佢哋啲行李跌落嚟整親其他乘客，到時又輪到第二班乘客會投訴個車長咁都唔出聲唔處理，由得佢哋上車將啲行李亂咁放……所以其實巴士公司應該要嚴肅正視下呢個問題」。

《香港01》已就事件向城巴查詢。

原帖：FB@青衣街坊吹水會