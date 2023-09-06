飛機乘客瘋狂肚瀉！機師崩潰回報生化危機　原路折返終延誤X小時

一架達美航空（Delta）客機，原定飛往西班牙巴塞隆納，卻在飛行中遭遇「生物危機（Biohazard）」，迫使飛機即時折返亞特蘭大。據塔台通訊顯示，機師報告有一名乘客在飛行過程中一直腹瀉，導致飛機機艙氣味惡臭，因此決定返回起點。



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達美航空（Delta）航班DL194客機原本預計飛行約8小時，但僅在飛行2小時後就被迫折返。外媒報道指出，塔台錄音檔和據稱來自美國聯邦航空總署（FAA）的飛行進程單也似乎確認了「生物危害（Biohazard）」情況的存在，還寫著「Diarrhea all over A/C（整台飛機內到處都是腹瀉）」，看起來相當可怕。

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根據全球航班動態網站「Flightradar24」，這架空中巴士A350返航亞特蘭大後經歷全面清潔，稍後乘客和機組人員再次搭乘同一班飛機，最終在隔日下午5時10分才抵達巴塞隆納，比預定時間晚了8小時6分鐘。至於腹瀉乘客的身份和是否成功抵達西班牙目前仍未明確。

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達美航空方面也證實航班有出現「醫療問題」，需要返航進行清潔，但就未為事件提供具體細節。發言人表示，他們的團隊已全力以赴確保飛機已進行徹底的清潔，機上336名乘客安全抵達目的地，他們也向乘客旅行計劃的延誤和不便致以誠摯的歉意。

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網民對於這一次的意外就感到十分有趣又離奇，畢竟因為一名乘客肚瀉，而令到整班飛機需要即時回程確是十分罕見。網民在留言笑指「瀨屎瀨到生化危機」、「屎，全機都係屎」。還開始猜測起肚瀉如何導致全班機都受影響，稱「點樣all over the aircraft⋯⋯佢未入到廁所就已經除咗褲？」、「我估流落腳，之後沿路⋯」、「隔住個Mon都聞到有味」。

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原帖：Twitter@thenewarea51