短裙港女屯門飛車時速達170km！奇怪揸軚法成亮點　網民:出事死硬

駕駛者的駕駛態度往往與出意外的頻率息息相關，每位司機都應該遵守交通規則，保持警覺，避免任何交通意外發生。近日網路上瘋傳一般影片，片段長約20秘，片中一名女司機正駕駛著一輛私家車，地點應為屯門與元朗區之間的港深西部公路。可見她行駛期間車速甚快，儀表板雖被遮擋但仍一度透露出時速竟高達170km/h，嚴重超速的情況引起一眾網民嘩然！



FB@中港改車斗陰影片關注組

網民在Facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」上發布一段影片，片長約20秒，未有標明拍攝的時間和地點，拍攝角度為副駕駛座乘客持機。影片中可見一名身穿黃色吊帶上衣、深紅色短裙的女子正駕駛著一輛Toyota的私家車。她行駛在最右線，不斷猛踏油門加速，全片都可聽到引擎轉速拉高的轟鳴聲此起彼落。

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黃衣女子的駕駛姿態是網民討論的重點，她的駕駛座非常靠前，扣上安全帶後腹部幾乎已經頂到軚盤。另外，她手臂的角度近乎甚至不足90度，駕駛者應該會知道以上的駕駛姿勢非常累人，同時她握軚盤握得相當用力，片中可見她手上的肌肉全爆青筋。她也不時向前傾探頭看路，頭仰高還幾乎整個人「趴在軚盤上」，如此驚險的畫面令網民不禁驚呼「如果有事彈airbag會非常危險」、「咁樣坐唔安全」、「坐咁埋，有急事點轉軚？」、「揸得快唔代表就係識揸車嘅」、「座位去到胸貼軚盤…大吉利是講句一炒肋骨撞斷唔知幾多條」、「萬一有事故汽車氣袋彈出頸都斷」。

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由於影片中，儀表板的位置被後製刻意遮擋，未能夠清楚看見車輛的時速，不過在影片大約10秒左右，後製的圖案未有準確擋著儀表板，這時可以看見車輛的速度達到170km/h。據影片的環境推測路段為10號幹線的港深西部公路向屯門方向，近廈村一帶，路段限速50-100km，如影片的車速屬實，無論如何都屬「嚴重超速」情節，即車輛超過限定時速達每小時45公里，根據《道路交通（違例駕駛記分）條例》（香港法例第375章）被扣除10分，根據《定額罰款（刑事訴訟）條例》（香港法例第240章）被判罰1,000元，及根據《道路交通條例》（香港法例第374章）第41(3)條被取消駕駛資格6個月。

原片：FB@中港改車斗陰影片關注組

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