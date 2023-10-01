前AV女優結婚閨密婚禮爆陰毒 當眾揭「曾拍AV」新郎反應竟是...

華人社會上對性工作者接受程度一般，不過就算在性相對較開放的日本，都未必人人可以接受另一半曾是性工作者，或者曾拍過AV。近日就有日媒專訪一位化名叫「美月」的前AV女優，她透露曾在結婚當日被閨密爆料指她曾拍過AV，事件令新郎哥震驚。



《全裸監督》劇照

日本媒體「マネー現代」日前刊出32歲前女優美月明美(化名)的專訪。美月表示她21歲當時正讀大學三年級，在澀谷被星探發掘。她指當時對方指正招募「可愛女生做高時薪的兼職」，起初她對該男子感可疑，但因對方提出請食飯，她還是跟著他去。

這名男子向她推銷了多種工作，包括酒吧小姐、風俗服務、密會等。但美月當時她正在卡拉OK店打工,並不想輕易離職。「我當時也不是非常缺錢，就是稍微想賺點外快。”」美月坦言了真正目的後，那男子便提議「如果只是想賺點錢，不如可以偶爾出演AV如何?」

《全裸監督》劇照

美月原本想直接拒絕AV工作，但在聽完條件後覺得「還可以接受」：拍攝基本一天、可事先確認劇情內容、片酬至少10萬日元、基本不會曝光真名。她說單體AV女優要用藝名、參加發片會、運營社交媒體等，但她都是參與企劃單體，可以隱藏身份。

就這樣，美月很快就拍了第一部AV。當天她沒有緊張或害怕，就跟不認識的男優按劇本演出。「因為男優都有做性病檢查和注重衛生，感覺比被陌生人拉去免費做愛好多了。」之後一年美月共拍了8部AV，但都用不同藝名，再加上化妝，身份沒被發現。後來美月順利就職，也跟AV片商不再拍攝，對方很快同意。

《全裸監督》劇照

美月27歲時跟現任丈夫相識結婚，完全沒提及AV經歷。「因為沒有名氣,說了也沒好處。」婚禮本來進行得很順利，但她的閨密A子卻突然在席間爆陰毒。「我的閨密A子喝醉了，突然對我老公說，『謝謝你能接受美月的AV過去』並哭了起來，我當時被嚇呆了。」

美月立即向丈夫解釋是好友醉言，但A子執意對丈夫道謝不停。「真是非常尷尬的一刻。」雖然丈夫當時笑著敷衍過去，但婚禮後馬上嚴正質問她:「妳真的拍過AV嗎?」美月知道無法再隱瞞，唯有和盤托出，丈夫感到很失望。

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丈夫接著問她當時用什麼藝名，美月解釋自己沒固定藝名，也沒拍過個人作品，連她自己也記不清當時的細節，雙方在網上搜索了1小時也無果而終。

丈夫再繼續追問是否還有隱瞞，美月否認。丈夫說若當時搜出許多作品，他可能無法接受。但現在既然難找，他不會再提，此事就此結束。不過，丈夫要求徹底斷絕與A子來往。他認為A子是刻意在婚禮上曝光，懷疑她有惡意。

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「事實上，A子以前也曾當過AV女優。比起我，她長得更好，當時簽下的片約和作品數量也比我多。當時她老是和我較勁，但因為曾經爲此而被取消婚約，所以可能妒忌我現在的幸福。」美月也感謝丈夫的寬容吧。「丈夫還說「不必因小事吵架，就當過去沒發生過吧。」美月最後也以過來人對AV業界友人提醒，還是要提醒謹慎為好。