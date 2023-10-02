內地女激讚港鐵遙遙領先深圳地鐵 一張圖即分高下？網民:不會迷路

港鐵自1979年開通至今超過40載，現時仍不斷落成新車站，以覆蓋全港更多地方，服務更多港人的日常需要。近日一名內地女子在小紅書上發帖，激讚港鐵的一件事仍遙遙領先深圳地鐵和廣州地鐵，引起了網民熱烈討論，當中更有無數路痴網民共鳴！



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近日一名內地女子在小紅書上發帖，她激讚港鐵的方向引導遙遙領先，在各站的出口告示上，清楚寫上每一個出口可到達的地點，甚至圖文並茂地讓不熟悉該地區的人，也可以認得地標建築物的外觀。除此之外，還附有二維碼可掃，只要掃瞄一下二維碼，即可在港鐵網頁版查看出口資訊，點按個別地標更可連接到Google地圖，方便不懂得路的乘客。

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小紅書@小马爱吃玛格丽特披萨

她也再度補充道：「沒說深鐵廣鐵（深圳地鐵廣州地鐵）不好，我就是想說這個標誌方面，港鐵就是遙遙領先啊，不止圖片（有評論說這個是個例），還有二維碼，還有各種出租巴士電梯和無阻礙通道的標識，全站立體圖也很清楚」。更反指去年深圳地鐵新落成的「崗廈北」站，標識和方向引導「那麼多出口，你不看高德不問路光看地鐵路線圖知道從哪裡出去嗎？」，不禁大嘆一句「深鐵除了廣告和價格能不能學一點」。

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有不少曾乘搭過港鐵和深鐵的網民都留言表示認同，「港鐵出入口方向引導確實好，比深圳好太多，深圳都是某某路南，北，東，西」、「我們這邊地鐵出口指示，真是一坨屎。 全是路名，本地人搞不清楚具體應該用哪個口出。 讓他們寫一棟具體的大型建築物可能會死」、「去一次深圳地鐵迷一次路」、「這一點真的做的很好，站在使用者的角度思考事物」、「去國外住了十年回來更加覺得香港的做得很好」、「對於我這種沒方向感的人真的超級友好」、「港鐵永遠不會行錯出口」。

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不過也有網民稱港鐵少數較為複雜的車站也是會讓人搞混，例如金鐘站、西九龍站等。但大部分網民也是認為港鐵的車站指示相當清晰，就算「尖沙咀出口巨多，A出口有1 2 3 4....而且也不複雜一看就懂」、這種真的比寫『xxxx路』『xxx東二段』之類的好很多」。

原帖：小紅書@小马爱吃玛格丽特披萨