「自慰」後感手腳麻痺+脊椎痛？醫生揭2動作做錯隨時有「神經病」

男生「自慰」是非常正常的生理需求，泌尿科醫生表示自慰是許多人解決生理需求的方式，也是正確面對性慾的正常方式，偶爾自慰一次其實對身體「有益無害」，但若自慰時有2點沒有好好控制，分分鐘好有可能會導致脊椎出現問題!



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泌尿科醫生高銘鴻常常於社交平台上分享不同的性愛知識，近日高醫生於個人Facebook專頁上就表示，「自慰」是男生們解決生理需求最常用的方式，但常常有病人指，自慰時陰莖、手部等等竟然出現疼痛，並很緊張的向他求救。對此高醫生表示，若大家於自慰時沒有好好控制「速度」和「頻率」，便很容易會引致身體神經出現4個常見的問題!

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4大自慰常見神經問題

1.手部+肢體麻木

高醫生表示，於自慰時若大家用過度的力量和過度的刺激的話，手部或其他肢體很有可能會出現麻痺的狀況，而長期感到有麻木感。

2.陰莖敏感度下降

自慰過度的刺激都很有可能會導致敏感度下降，讓其後大家的性行為和自慰難以再感受到足夠的刺激感，對於性愛的興奮和感受都會大大降低。

3.神經疼痛或刺痛

若大家於自慰時感受到神經傳來的疼痛感，那很有可能時因為身體的神經已受到壓迫，或因自慰速度太高或太頻繁，而導致過度刺激引致。

4.脊椎不適或疼痛

自慰都會影響脊椎?高醫生表示，若大家自慰時長時間都抱持相同的姿勢，或自慰的姿勢不良，很有可能都會引起脊椎的不適和疼痛。

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高醫生表示，若大家出現以上的情況，就謹記一定要及時尋找醫生求醫。但到底如何能夠避免這些情況發生呢?神經外科醫生謝炳然就於Facebook專頁上分享了四個能夠預防自慰引起的神經問題，大家一起看看吧!

4大預防自慰「神經病」方法

1.適度控制刺激程度

謝醫生表示，過度的刺激很有可能會導致神經受壓迫或疼痛，因而大家自慰時要好好控制刺激程度，避免過度用力或刺激，若太用力會對身體有害，所以大家要根據自己的「需求」來調整。

2. 選擇舒適姿勢

謝醫師提醒，不適當的自慰姿勢可能會令特定部位過度受力，而導致神經疼痛。大家一定要記得選擇舒適的姿勢才可以減少對神經的壓力和拉扯，確保身體放鬆，減少神經受壓的風險。

3.使用潤滑劑

謝醫生表示，大家於自慰時可選擇使用潤滑劑來減少摩擦和刺激，降低對神經的不適。另但大家最好選擇水性或矽膠潤滑劑，避免使用可能引起刺激的化學物質，讓自慰過程更加順暢和舒適。

4.注意休息和放鬆

適時休息和放鬆可以減輕肌肉緊張和壓力，降低神經受壓的可能性。男生們於高潮後的「 聖人模式 」時，一定要注意給身體和神經系統足夠的休息和恢復時間，才好再進行「下一次」。