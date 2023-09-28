Moving超異能族｜陸網爆紅卻因一關鍵遭韓國人聲討：沒有羞恥心

《Moving超異能族》人氣超高，播完了還有不少觀眾敲碗第二季，大陸網民也在「豆瓣」網站上熱烈討論，但Disney+尚未進到大陸，收看管道恐怕不合法，有韓國的教授就針對侵權問題發文批評，認為當局應該採取積極行動！



二刷三刷，可能都很正常，因為太想看細節了，剛播完的韓劇《Moving超異能族》，每位異能者故事都超吸睛，日前掀起追劇潮。

《Moving超異能族》最終回3集，更讓觀眾拖著上班疲累身軀也要當天追完，畢竟這樣隔天才能跟三五好友大討論一番，同時敲碗第二季，大陸網民也是如此。

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豆瓣網站同樣有《Moving超異能族》頁面，目前評分高達8.9討論超熱烈，只是就讓人好奇，播出平台Disney+其實沒在大陸上線，大部分人可能都是非法管道收看，韓國誠信女子大學教授徐景德就發文譴責，非法傳播韓國內容已經成為常態卻沒有感到羞恥，大陸當局應該學會尊重其他國家文化，呼籲該採取積極行動。

畢竟《Moving超異能族》有多熱門，從韓國調查就能看出來，Disney+APP使用時數短短一周增加兩倍，用戶數也增長48%。

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不只原創韓劇還有美劇，吸引更多族群加入。香港Disney+日前突然公告新的訂閱方案分為標準和高級兩種，月費73、90元差了17元，但同時觀看裝置數就差一半，雖然都可以下載內容也沒廣告，但原本方案一個月只要花73元就能分享4個裝置，現在需要加17元等同變相加價，突如其來的變更會不會影響用戶繼續訂閱意願值得觀察。

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