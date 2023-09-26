Moving超異能族劇評︱豆瓣8.9分極好評　超能力源自一份「愛」

終極大戰一觸即發。但大戰的背後，沒有一個人真的有罪，強迫犧牲的人才有罪；因為認真、努力過好每一天的我們，都是無辜的，我們只盼望能好好活下去，當個普通人。



好好活下去之後，用「愛」確立在人世間的定位，將這份力量發散成前所未有的超能力，為所愛的人、想要好好保護的人、想要用盡一輩子照顧的人，加油打氣。

我們都是不同但特別的人



《Moving超異能族》中的「反差萌」元素使我非常著迷，不僅讓我看見了「身而為人，本不相同」這個真理，更教會了我加倍的去寬容和釋懷。

洙源看似粗擴卻柔軟、美賢看似冷淡卻堅定、斗植看似果斷卻真摯、才滿看似呆傻卻深愛、奉皙看似無感卻溫暖、喜秀看似大氣卻細膩、強勳看似漠然卻勇敢；而北邊的人雖看似勇猛凶暴，背後，也都藏著悲痛的過去。

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這些被反差元素包裹的人，不也真切地反映了真實人性嗎？

沒有人是完美的，我們都是帶有缺陷的，我們都渴望能變得更好。每個人的一生如果都從同樣的起跑點看待，或許我們僅僅只是想要找到歸屬，想要找到地方回家，不再迷路。

「你肯定有你的理由」、「世界上有形形色色的人，有你這種人，也有我這種人」接納說起來容易，真心實踐卻很難。可是，《Moving超異能族》中不在意過去、透過觀察分辨「好人」的例子，是平等接納的落實。

智熙完全沒有過問就接納了洙源打打殺殺的過去，美賢僅僅只是好奇會飛的理由、就用牽緊的手象徵理解，奉皙從來沒有因為喜秀一打十七被迫轉學露出一絲不耐與不解，洙源沒有因為權勇得過去是朝鮮保衛部的身分、就在心裡立下永不雇用他的界線。

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每個人，都是不同但特別的人；願意接納彼此本就不相同、不刻意立下界線的人，也都是珍貴的人啊。

因為落實了寬容。

行動的背後源於愛



最終大戰裡，美賢說：「為了孩子我隨時都可以變成怪物。」可反過來看，朝鮮保衛部的人，不也統統為了家人變成了怪物嗎？

鄭俊華（朝鮮保衛部的飛行異能者）說：「我快要當爸爸了。」是阿，是新的生命，是愛的力量，讓南、北兩邊跨越了藩籬，成為支撐自己刻苦訓練過程的勇氣。

洙源被刺了無數刀、中了無數槍撐過來了；美賢在無數監視、次長的拷問下撐過來了；斗植在關進北韓大牢幾十年的歲月中撐過來了；才滿在十年牢獄之災、出獄後還要被電子腳鐐綁住的環境中撐下來了。

使他們撐下來的，不是許多人一生追趕的名利、金錢等普世價值，而是一個微笑。

洙源看著喜秀騎著外賣車送炸機的微笑、美賢看著背起自己兒子飛上天的微笑、斗植好不容易與家人相聚的微笑（感動）、才滿看著兒子是優良畢業生證書的微笑……

「成長、進步、關心、理解」這些無形事物，都在《Moving超異能族》裡被發揚光大到極為動人的地步。

它讓我們相信，縱使我們一生想要盼到的夢想、成就失敗了都沒關係，我們都還是有用的人。

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大雜燴，卻是鼓勵你找到自己的大雜燴

看完《Moving超異能族》最終回，我很難僅用一句話、一篇文章，就說完這部戲在我心裡的地位與感動。

因為曾經覺得自己太過平凡，平凡到快要不堪一擊，對枯燥日常瀕臨乏味崩壞邊緣的「內心」來說，這部劇無疑是要鼓勵我們勇敢生活下去的強心針——

就算是看似無懈可擊的異能者，最大的夢想不也是在平凡中找到光嗎？

到工作煩惱，尋尋覓覓不斷碰壁才好不容易遇到貴人、有了當公車司機的機會；除了他們以外，一代異能者各個當老闆背後，日復一日也都在努力工作養活自己：「羅州」洪成華努力經營理髮廳、還有領養一眾孩子的慈善事業；「蓬坪」永錫經營書店，與啟道母子親子關係看似並不緊密，但還是努力修補與兒子的關係、想好好關心他；美賢作為（單親）媽媽，每天開店炸豬排、招呼客人，就這樣一點一滴把奉皙扶養長大。

那些我們看似不起眼的努力、累積，對異能者來說，就是生活中最有成就感的美麗。那麼，我們又何嘗不要試著先放下對生活的怨恨，先找回自己，找到自己生活的意義和證明？

先擁有自己，才有好好愛人的能力。

《Moving超異能族》所有人都努力地找尋自己在社會上的定位，努力地不要讓愛的人擔心，努力地成為對社會更有意義的人。

過程是極為平等的，過程是極為被愛包覆的，過程是與恨劃不上等號的。

願我們每一個人的人生，也都能這麼溫暖、被愛照亮，盼尋到屬於自己真正的快樂，和活下來的意義。

寫完這篇，是時候道別了呢。希望劇迷們心中能充滿愛的告別，應該也是姜草期盼我們能帶走，最美好的真諦了吧？

無論有沒有續集，《Moving超異能族》都已經很好。謝謝它讓我相信人生還是光明大過黑暗，謝謝它讓我看見被愛的美好，謝謝它讓我回憶起與家人共享的所有璀璨美麗，謝謝它讓我暫時放下所有對世間的不滿和恨意。

能用充滿信念的心，踏上未來更多未知的路。

Disney+韓劇《Moving超異能族》獲得豆瓣8.9分的好評。（截圖）

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：夜半的故事備忘錄，原文：劇評｜《Moving》（全）：如果每個行動都是源於愛，世界該有多麼美好】