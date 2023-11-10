進擊的巨人完結篇10大伏筆彩蛋　米卡莎結婚？墓碑刻文的意思是？

隨著《進擊的巨人》動畫正式完結，艾連與調查兵團夥伴們的故事終於邁向終點，憑藉WIT STUDIO開啟這段旅程、MAPPA接力製作，也讓諫山創筆下的巨人世界得以擁有更磅礴的發展。



如今，諫山創在作品中埋藏的多個伏筆彩蛋，也逐一有了完美收尾。這回小編也幫大家整理出「《完結篇》的10大伏筆彩蛋」，勢必要Ｎ刷了！ （點圖放大瀏覽👇👇👇）

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《進擊的巨人》動畫完結伏筆彩蛋1. 標題前後呼應

回顧動畫第一集的標題〈致2000年後的你〉， 看似往前發展的時間線，也宛如是在往回描述一切般地進行，來到動畫80集標題使用的〈2000年前的你留下的〉，除與第一集做出前後呼應外，同時也解釋了這長達2000年仇恨的始因。

《進擊的巨人》動畫完結伏筆彩蛋2. 艾連母親死亡真相

艾連母親的死亡真相也在完結篇中有了一大驚人的反轉，沒想到指使巨人吃掉母親的，竟就是艾連本人。在擁有會讓過去與未來的界線消失始祖之力後，艾倫在親吻女王手背時也看見了未來的一切，並明白這都是未來的艾連所鋪下的路，儘管小時候的他尚未有這個能力，對巨人的力量一無所知，但這也造成了他極力想復仇，以及故事後續發展的契機。

《進擊的巨人》動畫完結伏筆彩蛋3. 路上小心，艾連

還記得小時候艾連的夢中曾出現米卡莎對他說「路上小心，艾連」嗎？這個最大伏筆也在完結篇中做出了令人心痛的回收。宛如夢境般出現在艾連腦中的片段記憶，也代表艾連早已被註定的命運。

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《進擊的巨人》動畫完結伏筆彩蛋4. 米卡莎頭痛原因

米卡莎頭痛的原因，就出自於始祖尤米爾的窺視。在艾連與阿爾敏的對話中，可以得知讓一切結束的關鍵即是米卡莎。始祖尤米爾和米卡莎都有著深愛某人的共同點，不過米卡莎為顧及大局親手殺了她的摯愛。正因為如此，始祖尤米爾方才能從這2000年裡的束縛中解脫。

《進擊的巨人》動畫完結伏筆彩蛋5. 阿爾敏的口白

在「天與地之戰」結束後3年，救世小隊為了擔任交涉和平的聯合國大使，一同返回帕拉迪亞島。藉著阿爾敏欲將他們的故事告訴世人的對白，呼應了第一集同樣也是由阿爾敏所說出「那一天，人類終於想起曾被巨人支配的恐懼，和被困在鳥籠中的屈辱。」的回顧式台詞。

《進擊的巨人》動畫完結伏筆彩蛋6. 戰後的兵長

戰後，里維兵長也和歐良果彭、伊雷娜協助災後難民的生活。正當兵長拿起棒棒糖發送給小孩時，也讓人回想起他被小丑誤認是小孩給出棒棒糖的場面。

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《進擊的巨人》動畫完結伏筆彩蛋7. 艾連轉生成賊鷗？

當米卡莎坐在艾連的墓前想念艾連時，突然有隻鳥飛向她並幫她為上了圍巾。不少粉絲認為這隻鳥或許就是轉生後的艾連，而眼尖的網友則分析出這隻鳥為「賊鷗」，別名為「Pomarine jaeger」，jaeger也就是葉卡。

《進擊的巨人》動畫完結伏筆彩蛋8. 米卡莎結婚

在動畫尾聲，也能看到米卡莎和丈夫帶著孩子來看望艾連的場面。此外，在米卡莎下葬時，她不僅圍著那條紅色圍巾，無名指上還帶著戒指。儘管這個情節在漫畫釋出時就引起極大的討論，不過作者也並未明說，米卡莎到底有沒有結婚、是不是嫁給約翰，就任由大家想像。

《進擊的巨人》動畫完結伏筆彩蛋9. 墓碑刻文含義

艾連被埋葬後，其墓文上的文字顛倒過來，也能讀出日文「最愛のあなた、ここで永久に居眠りにつく」，意思則是「最愛的你，在這裡好好地長眠吧」，同時也象徵著米卡莎對他死心塌地的愛。

《進擊的巨人》動畫完結伏筆彩蛋10. 少年象徵愚者？

片尾最後的彩蛋，描繪多年後帕拉迪亞島終究逃離不了戰亂，在島上的一切變成廢墟後，一名帶著小狗、杵著拐杖的男孩，意外發現了埋葬艾連的樹，並向前走入樹洞。這名少年的特徵也和塔羅牌的「愚者」卡面相似，同時「愚者」不只是所有塔羅牌的開始，亦塔羅牌的結束，而它也富有「無限可能性」的含義，是否代表著歷史又將進入輪迴呢？

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