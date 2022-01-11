《進擊的巨人第四季 part2》（Final Season）己在1月10日起黃Viu上架，相隔了幾個月，大家對舊有劇情有沒有生疏？官方近日就在YouTube公開了一條「谷阿莫」式20分鐘由頭重溫《進擊的巨人》前文提要的影片，一齊睇睇20個《巨人》重要時刻！



《進擊的巨人 Final Season part 2》將於2022年1月9日播出

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因為疫情大大打擊了原本已經人手捉襟見肘的日本動畫產業，不少A級製作都要延期，以保持最基本的作畫水平，《進擊的巨人》雖然已換了一次製作公司，但最終季的第2部份仍然等足10個月才面世。可能大家都覺得，漫畫版早在2021年初已經大結局，「大橋」都已經看光光了，但相信追開《進擊》動畫版的朋友，仍會想看艾連召喚始祖巨人進行「地鳴」滅世的高潮故事。

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基本故事：主角艾連·葉卡、寄養在他家中的東方血統少女米卡莎，還有兒時玩伴阿爾敏，目睹地家鄉被「超大型巨人」和「盔甲巨人」摧毀，艾連母親更被巨人吃掉，三人立誓殺光所有巨人……

20格圖快速重溫《巨人》劇情👇 👇 👇

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【兩個常見問題解答02】強大的巨人後裔何以被奴隸？

九大巨人之力使用者只有十數年壽命，之後就會隨機寄生在下一位尤彌爾之民初生嬰身上（亦可靠巨人吃巨人方法強奪），除了九大巨人使用者，其他子民只要被注射巨人脊髓液，都會變成只懂流口水和吃人的「無垢巨人」，瑪雷利用這兩大弱點輔以洗腦教育、挾持家人等方法控制巨人力量。



【兩個常見問題解答01】巨人為何襲擊帕拉迪島城牆？

在《巨人》第一集，為何超巨大巨人和鎧甲巨人要襲擊帕拉迪島城牆？其目的是讓間諜混入城內，希望取回始祖巨人之力。表面當然是為雷瑪國，其實吉克另有圖謀，實際想行使他的「安樂死計劃」，令巨人子民失去生育能力，讓巨人之力從世上消失。順帶一提，在第4季常提及的「紅酒」，原來吉克欺騙帕拉迪島軍飲下混入其脊髓液的紅酒，威迫帕拉迪島政權「和談」。

超巨大巨人和鎧甲巨人要襲擊帕拉迪島城牆？

在第4季常提及的「紅酒」，原來當中有陰謀

【兩個常見問題解答02】強大的巨人後裔何以被奴隸？

九大巨人之力使用者只有十數年壽命，之後就會隨機寄生在下一位尤彌爾之民初生嬰身上（亦可靠巨人吃巨人方法強奪），除了九大巨人使用者，其他子民只要被注射巨人脊髓液，都會變成只懂流口水和吃人的「無垢巨人」，瑪雷利用這兩大弱點輔以洗腦教育、挾持家人等方法控制巨人力量。



同場加映：《進擊的巨人》九大巨人能力分析

《進擊的巨人》動畫漫畫都已進入結局倒數階段，除了最常見的超大型巨人，還有艾連的進擊巨人，究竟9位巨人各自有甚麼能力？現階段寄宿在那個角色？馬上分析！全文在此：《進擊的巨人》九大巨人能力及擁有者分析 戰鎚名過其實始祖最屈