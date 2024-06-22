12星座財運｜4個最識計數的星座　天蠍數口精卻並非等價交換

這些星座很會算計，但是他們只想好好維護自己的利益。



天蠍座

別人很難察覺，但天蠍心裏那個算盤可是隨時都打得響啊，人際間任何微小的得失都不會放過。不過他考量的底線是安全感，而並非純粹的等價交換，可以多付出，前提是損失可控，不至於到頭來恨自己沒有好好保護到自己。

對討厭的對象，哪怕有穩賺不賠的生意做，他也不願產生一丁點交集。反過來，如果百分百信賴的話，會被他視為利益共同體，不存在所謂的「吃虧」感。

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金牛座

天生對錢相關的一切就是敏感，在別人還在為這個滿減那個折扣到底怎麼用一頭霧水時，金牛早已規劃好了最佳省錢攻略。

在為哪怕砍掉一點零頭而仔細盤算、據理力爭時，他真的不覺得麻煩，相反是種樂趣，不在於少掉那幾塊錢，而是享受「薅羊毛第一名」的能力感。是的，他可以讓商家賺自己的錢，但能少一毛絕不會多給一分。

天秤座

秉持不佔便宜的心態，可能是天秤能和各種人相處和平的原因。他對此的堅持幾近刻板，比如收了禮必還禮，有時也讓人感覺不近人情。

但明算賬、不虧欠，可以讓他心裏既有底也更有底氣：人情世故上我有來有往，從不多拿，所得都是該得的，那少了我也不忍，可以理直氣壯地表達需求。

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處女座

心細如髮的處女座，只要有心瞭解，對什麼都能弄得清清楚楚的。就算不想想，慣性焦慮也會在晚間跳出來覆盤再推演。

買東西他會貨比三家，對人和人的利益往來更是謹慎，除非主動放水，否則是不可能成為冤大頭的。

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