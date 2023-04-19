港女$2,200租深圳260呎套房　日花3小時港島返工！網民嘲似竹篙灣

在香港生活的衣食住行上，說最貴的是「住」相信不會有太多異議，市區租樓隨隨便便都是上萬元，單位面積亦很小。最近一名港女分享自己在深圳租樓的照片，月租$2,100港元入住一個位於福田口岸附近的260呎單位，傢電全包，也提到自己每日花3小時來回港島區返工，帖子引起網民熱議。



《下流上車族》劇照

港女在Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」發帖，她以「愛上深圳、住埋喺深圳」為題發帖，也附上了5張在深圳租屋處的照片。從圖片中可見，房子內有一張碌架雙人床、廚櫃、廚房流理台、抽油煙機、書桌、露台、衣櫃、冷氣、熱水爐等，看起來就是一間企理的小套房，不過景觀就被前方的大樓擋著，略顯不夠開揚。

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Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」截圖

她提到套房的位置在福田口岸附近，房間面積25平（約260呎），租金方面低層單位月租1,700人民幣（約$1,940HKD）起，不過因為她怕嘈吵，所以加了$200人民幣租下高層單位，即月租1,900人民幣（約$2,168HKD）。而上文提到單位內的傢電則通通全包。樓主提到自己雖然在深圳租屋，但是在港島區銅鑼灣返工，不過經過她的實測後，她表示「唔係好辛苦，因為住得好近口岸，大約一個鐘20分鐘可以去到銅鑼灣」，每日上班往返約花費3小時。

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有網民留言問樓主往復深港兩地上班，車費會不會十分昂貴，她則坦言「其實除笨有精，一個月返工多咗嘅交通費，都慳過喺香港租樓一大截」，再者她我工作性質「一半嘅工作喺深圳，另一半嘅工作喺香港」，所以不介意居住在深圳，最緊要就係慳錢而又住得舒服咁話。

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網民看帖後大讚單位抵租，「望落都好企理，好過香港住劏房」、「咁嘅價錢，重要近口岸，唔錯」、「放假係深圳行街食嘢好方便，雖然搭車辛苦啲計返平過劏房！」。不過也有很網民嘲笑單位間隔十足竹篙灣隔離營，表示「好似我住咗10日嘅竹篙灣」、「似病房多一點，這種白色不舒服」、「第一眼以為係隔離病房！特別係張床」。