忍者之家8大賣點　山田孝之吉岡里帆鬥演技　仲有1個實力男神擔正

近年 Netflix 力推的多部強檔日劇，每每登場都讓人迫不及待地加入待看片單裡。其中，在2023年就定檔的《忍者之家》如今也正式上架！



劇情主軸不僅採用了日本傳統的忍者文化，還能欣賞到賀來賢人、吉岡里帆、山田孝之等神級卡司同台飆戲，現在就讓爆米花小姐為大家介紹「Netflix日劇《忍者之家》8大賣點」吧～（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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Netflix日劇《忍者之家》賣點1.劇情介紹

《忍者之家》聚焦在傳說忍者「服部半藏」的後裔身上，為了在現代隱藏身份，家族將其姓氏化名為「俵」，並偷偷執行「忍者管理局（BNM）」指派的任務。然而，俵家卻在一次的任務中失去了長子「俵岳」，自此的6年來，全家人也選擇放棄忍者身份，回歸平凡生活。怎料，一個將危害全國的危機來襲，促使家族重拾舊業！

Netflix日劇《忍者之家》賣點2.賀來賢人領銜主演

實力派演員「賀來賢人」這次不僅擔任主角，更身兼了企劃及聯合執行製片人的職位。當初會向 Netflix 提議製作「忍者」主題劇集的動機，也是想將這個逐漸被忽視的文化，昇華為戲劇作品分享給世界。在劇中，他所飾演的次男俵晴，因善良的本性導致無可挽回的傷痛發生，並長年活在過去的懊悔中。

Netflix日劇《忍者之家》賣點3.演員角色

《忍者之家》這次也讓耳熟能詳的實力派演員們齊聚一堂！除集結賀來賢人、江口洋介、木村多江、高良健吾、蒔田彩珠、番家天嵩、宮本信子的「俵家」之外，吉岡里帆飾演了追查俵家身份及6年前重大事故的雜誌記者；田口智朗、柄本時生、嶋田久作擔任的是「忍者管理局」成員；山田孝之則是驚喜現身演出劇中最大的反派。此外，還能發現木戶大聖客串喔！

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Netflix日劇《忍者之家》賣點4.美國導演加入

本作導演陣容不光有《腦男》瀧本智行、《唯有在想死的夜晚》村尾嘉昭，更邀請到美國新銳導演「Dave Boyle」加入。利用與日本人不同的視角，來描繪忍者的文化，碰撞出更加有趣的火花。另外，劇中配樂也都選用了多首The Zombies的經典名曲，宛如在看荷李活英雄片一樣（笑）。

Netflix日劇《忍者之家》賣點5.忍者世界觀

貫穿全劇的「忍者」世界觀，不只延續了服部半藏與風魔小太郎之間長久的家族對立，也講述了忍者們不可以吃肉、喝酒、自由戀愛等的嚴厲守則，還有為了順應現代而與時俱進的器材更變。同時，在俵家老宅中出現的種種機關，也令人驚嘆連連。

Netflix日劇《忍者之家》賣點6.刺激的打鬥戲碼

在劇裡化身成為忍者的演員們，也紛紛使出了技巧高超的忍術，除了飛簷走壁、隱藏氣息等基本功，和敵人大打出手的場面，更是充滿著緊張刺激的氛圍感，讓人好奇下一步會怎麼出招！

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Netflix日劇《忍者之家》賣點7.動人的親情羈絆

除了執行艱辛任務、拯救國家安危等的動作片元素，在劇中對於「親情」的刻畫也顯得格外動人。本因為失去家庭成員而產生隔閡的俵家，在重拾忍者本業後，也重新凝聚了家人之間的向心力。

Netflix日劇《忍者之家》賣點8.有望續訂第二季？

隨著劇情的推動，不少角色的真實身份也紛紛被揭露，震驚之餘，也代表著對日本社會的威脅尚未結束。在第8集的尾聲，「風魔黨」也持續策劃著某項行動，為全劇留下了一個重大的伏筆。究竟《忍者之家》是否有望推出第二季，就讓我們一起期待吧！

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