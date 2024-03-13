港男尖沙咀買3球雪糕埋單$344　一原因激讚抵食！網民:智商稅真貴

雪糕的選擇往往都是豐儉由人，最便宜的只需幾元就可以品嚐到美味雪糕，在香港想品嚐一些有質素的雪糕並不是一件難事，而近年也新設了很多Gelato意大利雪糕的店舖，最近就有位港人斥巨款食雪糕，意外引起網民熱議。



Facebook「香港雪糕關注組」 截圖

近日有位港人在Facebook群組「香港雪糕關注組」出帖文，內文表示「可能係食過最貴嘅雪糕」，並附上單據。Po主在一間位於尖沙咀的意大利雪糕的店舖消費了將近$350，最貴的單球雪糕高達$168，單據上最便宜的單球也要價$98，原先單據事主總共消費將近$400，而三球折扣優惠後$344買單。

Facebook「香港雪糕關注組」 截圖

相信很多人都不捨得用$300去品嚐雪糕，覺得不划算，甚至已經可以食一餐放題，而事主則在留言表示「食完好開心，好似去咗意大利食咁，一樣味！但慳張機票，抵！」。而該貼文意外引起網民評論，評論兩極化，不少網民認為事主用$300食雪糕在交智商稅，「三百幾蚊食到放題，任食雪糕」、「智商稅好貴」、「以前未咁貴嘅時候試過比較多味道，好食就好食，但值唔值真係見仁見智」、「食過呢間唔覺得特別好味」、「食咗會飛嗎？」、「明知咁貴，都要買的話，唔好再晒出來，值唔值得，您識判斷」。

《戀愛可持續到天長地久》劇照

但同時亦有一部份網民認為可以品嚐一次，「貴係貴啲，但唔試點知咩味，試一次有咩所謂，唔使下下話人智商稅嘅」、「我都唔明做咩要咁緊張？ 我都喺呢度睇到個post先去食。 幾百蚊邊個食唔起？」、「好食係冇問題，你又唔係日日食，如果唔好食嘅，就算$3.4都無謂」、「貴但值，老闆係特登去過學，部機都係意大利買返嚟，原材料都係攞好野，真係一分錢一分貨，暫時仲係香港最高汁Gelato」、「明碼實價，試過一次、見識過就夠。」