很多人表示曾在日本的謎片中，看到「子宮口開發」、「子宮口高潮」，並好奇那是怎麼一回事；顧名思義，這是透過開發子宮口附近的性敏感帶，以尋求高潮與快感，不過由於用語不同，在香港通常稱為子宮頸高潮。

文：頌雅山人, Daniel Hsu（GQ Taiwan）



大多數人都知道高潮有很多種形式，但各種高潮的形式與感受，其實各有很大不同；概括而言，陰蒂高潮經常會需要較長的時間醞釀、肌肉緊繃、然後才在瞬間釋放、得到快感，就像是逐漸把汽球吹爆，而 G 點高潮則像是煮開水，也需要累積後才爆發，當然細節還是會因每個人的體質而有異，也有人是很快或很難登頂的。

▼▼▼點圖即瞭解G點與A點的分別！！▼▼▼

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至於子宮頸高潮，則相對像是「電擊」：它所需要的醞釀時間較短、感受較強，而且可以有頻繁、連續，或甚至高潮上還有高潮的「超高潮」狀況；除此之外，子宮頸高潮對肌肉、體力的負擔也比較輕，因此有人說這類過程的快感更高、身心更舒暢、滿足感也更強。

純就名稱看來，可能會有人誤以為子宮頸高潮，是要由棒棒進入子宮頸而啟動，但以人體構造而言，男性器官在正常情況下，並無法進入狹窄的子宮頸；而就目前所見的資訊顯示，子宮頸高潮比較可能是經由刺激「子宮頸口」（非內部）而達到，也有人認為熱點在陰道深處，雖然意見不同，但都是用以「A 點」來稱呼它。

A 點與 G 點或潮吹一樣，體驗過的人深信它們的存在，但也有反對派認為那都是誤解與傳說，但就山人的經驗來說，這些情形都是千真萬確的。

由於 A 點位於子宮頸口或陰道的末端，說來算是相當深處，因此男性器官長度要有一定水準才能搔到癢處；除此之外，就臨床（？）況看來，它大部分也只在女性高度性興奮、陰道伸展以及心理歡愉的時候才會變得敏感，也就是如果是處於應付、敷衍以及心理並不想做的狀態，那麼 A 點就沒有作用。

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根據歷次實戰分析，A 點大多略偏向身體前側，但也存在著個人差異；在基本狀態中，面對面時利用「縮腹肌」、背後式時透過陰道口進行「槓桿原理」，讓頭頭前端上揚，就有機會碰觸到 A 點，當對方開心訴說「就是這裡」、「對了」，那就有機會是找到 A 點了。

不過對許多人來說，即便找到了 A 點，還是需要一定的時間去學習與體驗，才能明白並常態享受到子宮頸高潮，而許多偶然發生的子宮頸高潮則經常被視為特殊狀況，這也是為什麼會有「開發」的說法。

子宮頸高潮對男性來說，也經常會是很微妙的感覺，因為陰道在極度興奮、接連高潮的狀態，會有激烈且頻繁的肌肉活動，並可能讓男性器官出現「被按摩」的感受，令體驗過的人難忘。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【大人性教育】比「G 點」還神秘的「A 點」到底是怎麼一回事？】

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