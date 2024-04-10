《但願人長久》四大賣點　吳慷仁繼《富都青年》後再曬影帝級演技

金馬影帝吳慷仁又要在大銀幕上飆演技了！香港導演祝紫嫣自編自導自演的首部長片《但願人長久》由金獎名導關錦鵬、李駿碩監製，講述移民家庭的漂泊故事，吳慷仁飾演癮君子父親再度演技大突破，飾演一位失格的父親，光是眼神、背影就讓觀眾感覺到他的情緒變化。繼《富都青年》之後想看吳慷仁的精彩演出不容錯過。



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1.吳慷仁再現影帝級演技

吳慷仁先是憑著《富都青年》拿下四座影帝大獎，近期將上映的《但願人長久》相信也會是另一部代表作，他飾演頻繁進出監獄的癮君子父親，不僅刻意減重，更苦練湖南話、廣東話，從40歲演到60歲白髮蒼蒼，用眼神及肢體語言細膩詮釋說不出口的內斂父愛。讓他成為首位香港電影評論學會大獎影帝的台灣演員，並即將角逐第42屆香港電影金像獎最佳男配角獎，他驚呼：「能被提名是這輩子都不敢想像的事。」

2.祝紫嫣自編自導自演

香港新銳導演祝紫嫣才三十出頭，就獲得關錦鵬、李駿碩兩位資深金獎名導的肯定擔任監製，改編自己的原作小說，並且自己擔任導演、編劇，還親自去演「長大版」的姐姐。祝紫嫣導演也憑藉這首部長片獲得許多獎項的肯定，包括入圍金馬改編劇本、香港電影金像獎最佳導演等。

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3.獲獎無數

《但願人長久》獲得的獎項肯定不僅如此，飾演學生時期姊姊的謝咏欣奪下第60屆金馬獎最佳新演員、國際影評人費比西獎、亞洲電影奈派克獎，接著在第30屆香港電影評論學會大獎榮獲最佳男演員、最佳編劇、推薦電影3項大獎，又入圍第42屆香港電影金像獎最佳男配角、新晉導演、最佳新演員、最佳服裝造型設計等4項大獎。

4.移民的故事

繼《富都青年》之後，吳慷仁在《但願人長久》再度詮釋移民的故事，電影描述一對湖南姊妹子圓與子缺舉家移民到香港，母親在外兼職，父親也經常不回家，子圓便代母職照顧起年幼的妹妹，雖然克服了語言隔閡，新移民的身份卻始終在她們生命裡揮之不去。後來父親因吸毒被抓反覆入獄，姊妹學會自立自強，度過了與父疏離並亟欲反抗逃離的年少時期。原以為長大後能徹底擺脫父親的枷鎖，卻發現自己喜歡的人事物都帶有父親的影子，且驀然回首父親已白髮蒼蒼，這段父女情還有修復的可能嗎？《但願人長久》4月12日在台上映。

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