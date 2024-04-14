金像獎8大難忘時刻　謝霆鋒封帝向謝賢道歉　朱茵當眾摑黃子華

《香港電影金像獎》自1981年創立以來，舉辦至今已臻至第四十二屆，在過去的頒獎禮上，不少出席的電影名人也有過令觀眾印象深刻、且出其不意的舉動，至今仍然為人津津樂道，每逢金像獎前夕亦會重新回味。以下為大家盤點八個香港電影金像獎頒獎典禮的精彩時刻！



謝賢封帝全場起立鼓掌

前年舉辦的第四十屆香港電影金像獎頒獎典禮，謝賢憑《殺出個黃昏》首度提名「最佳男主角」並成功一舉封帝。在頒獎嘉賓張家輝宣布由謝賢得獎後，典禮全場出席嘉賓起立鼓掌，直至謝賢在林家棟的陪同下踏上台上領獎。林家棟在謝賢簡潔地表示感謝後，補充指：「金像獎電影史上，你係第一個攞男主角、全場企起身嘅人！」

謝賢去年憑《殺出個黃昏》首次提名香港電影金像獎「最佳男主角」並一舉封帝。（金像獎影片截圖）

宣布由謝賢得獎時，全場出席嘉賓亦起立鼓掌。（金像獎影片截圖）

而謝賢以八十五歲高齡得獎，除了打破年齡紀錄外，亦意味與兒子謝霆鋒成為香港電影金像獎史上首對父子影帝，但金像獎開辦之時，謝賢已開始減產，因此先由謝霆鋒在2011年憑《綫人》得獎，謝賢則於2022年憑《殺出個黃昏》首次提名及得獎。

謝賢在金像獎籌辦之時，早已從高峰減產。（《殺出個黃昏》電影劇照）

朱茵當眾摑黃子華

2004年舉辦的第二十三屆香港電影金像奬頒獎典禮，由黃子華擔任大會司儀。在頒發最佳動作指導獎項前，頒獎嘉賓朱茵指自己希望成為一名武打女星，並有一項絕招名為「怒打男主角」。朱茵更即場示範，模擬黃子華為男主角，更當眾掌摑其臉頰，傳出「啪」一聲巨響，令全場觀眾震驚，情況猶如年初基斯洛克（Chris Rock）被韋史密夫（Will Smith）掌摑事件。而朱茵在掌摑黃子華後，隨即問黃子華：「你痛不痛？」黃子華反問：「你覺得呢？」朱茵便把話題帶到動作指導身上，更指痛是因為他們的「武打動作」未有得到動作指導的參與所致，令人啼笑皆非。

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謝霆鋒奪影帝向謝賢道歉

2011年舉辦的第三十屆香港電影金像獎頒獎典禮，最佳男主角獎項由演出電影《綫人》的謝霆鋒奪得。在發表得獎感言時，謝霆鋒提到一段有關金像獎及父親謝賢的往事。

謝霆鋒（右上）與張家輝（右中）同時憑《綫人》提名最佳男主角獎。（頒獎禮影片截圖）

最佳男主角獎最終由謝霆鋒獲得。（頒獎禮影片截圖）

謝霆鋒提到：「十三年前，我獲得最佳新演員獎。從小父親便對我說，自己拍過數十部電影與電視劇，我在得獎的那一天，將獎座放在父親面前，對他說：『你有沒有得到過香港電影金像獎？』」他為這句說話，後悔了整整十三年，並向父親道歉：「這句話我放在心裡十三年，我希望這句說話你沒有放在心上。」

前年，謝賢憑《殺出個黃昏》成為香港電影金像獎最佳男主角，並以八十五歲高齡成為紀錄裡最年長的得獎男演員，而謝賢早前於第二十八屆香港電影評論學會大獎、香港電影編劇家協會及香港電影導演會2021年度獎項上，得到最佳男演員及最佳男主角的殊榮，成為四料影帝。

謝賢憑《殺出個黃昏》，以八十五歲高齡成為第四十屆香港電影金像獎最佳男主角。（《殺出個黃昏》電影劇照）

周潤發首奪最佳男主角

曾經三度奪得香港電影金像獎最佳男主角的影帝周潤發，自第四屆起首次提名最佳男主角獎項，並於第六屆憑香港經典電影《英雄本色》獲獎。當日，周潤發在台上指，自己今日未有如前兩屆提名時，身穿燕尾服出席典禮，但偏偏在自己打扮普通、「牛記笠記」時得獎。他對大會表示不好意思，並感謝在座對自己的支持。

周潤發當年首奪最佳男主角時，衣著非常普通。（頒獎禮影片截圖）

少林足球奪最佳電影 趙雪英演說暗諷周星馳

2002年舉辦的第二十一屆香港電影金像獎頒獎典禮，最佳電影由周星馳執導及主演的電影《少林足球》獲得。頒獎時，製片商寰宇娛樂文化的代表趙雪英上台，並在周星馳發表感言後發言，指《少林足球》當初不被看好，但今天證明了作品的成功，然而以「公道自在人心，真理永遠長存」暗諷周星馳出賣電影的遊戲產品版權，從中獲利。該段插曲成為當年頒獎典禮中最為驚險的事件，主持人曾志偉亦揚聲打斷趙雪英的發言，避免趙雪英披露更多秘密。

周星馳當年憑《少林足球》獲得最佳電影時，趙雪英（左）一同上台，並出奇不意地發表準備好的演說內容。（網上圖片）

黃子華司儀開場讚盡香港電影

2004年舉辦的第二十三屆香港電影金像奬頒獎典禮，由黃子華擔任大會司儀，並負責開場的暖場白。黃子華當年已經為獨當一面的棟篤笑藝人，在他的主持下妙語連珠，讚盡當年的香港電影作品。黃子華首先以《無間道》對流行文化的影響開玩笑，亦借《地下鐵》、《忘不了》、《向左走．向右走》、《PTU》及《大隻佬》等回應香港當時面對的大小社會議題，連在場的時任特首董建華先生，也成為黃子華開玩笑的一部分，觸及的話題之闊，幽默境界之高，可謂金像獎舉辦數十年以來的高峰。

黃子華擔任司儀並進行暖場白，用當年的電影作品名稱論盡社會議題。（頒獎禮影片截圖）

古天樂當場回應成龍「中國電影論」

古天樂在第三十七屆香港電影金像獎，憑《殺破狼．貪狼》奪得最佳男主角。他在得獎感言中提到，自己全晚也在思考：「香港人如何拍好我們的香港電影。」間接回應了成龍當年出席全國政協委員會時，發表：「現在只有一種電影叫『中國電影』，香港電影也是中國電影！」的言論，獲網民力讚。

古天樂在得獎時，似乎未有按事前準備的講稿發表感言。（頒獎禮影片截圖）

古天樂借較早前獲得終身成就獎的楚原先生對他的訓誨：「一部好的電影一定不可以放棄！」來勉勵在座各位電影人不應放棄香港電影。而提到另一位得獎人，茶水工作人員Pauline奪獎，古天樂指：「她是一位開心果，帶給現場很多歡樂，並不是XO醬這麼簡單！」正面回應了成龍頒獎予Pauline時的發言。

同場出席頒獎禮的成龍，在古天樂上台前熱情擁抱。（頒獎禮影片截圖）

最後古天樂亦借與家人同住、支持為喻，表示：「等於香港電影，我們需要所有香港人的支持，才可以將香港電影做得更好！」

楚原終生成就獎演說

已故的香港電影導演楚原先生，得到第三十七屆香港電影金像獎終身成就獎，在發表得獎感言時自謙：「將終身成就獎，頒發給終身沒甚麼成就的楚原，猶似迫我說一句：『受之有愧！』」他又言：「回首半生青衫人老，在漫長人生中，有開心的時候，但困難的日子也不少，人生大槪失意倍多，如意少！」

楚原獲頒發終身成就獎後，發表得獎感言。（頒獎禮影片截圖）

楚原提到自己在邵氏電影公司經歷過高峰與低谷，但他指人生是由「歡聲淚影」所組成，所以能夠看得開。他指終身成就獎是個「老人牌」，年紀老了，應該「管他身邊千萬事，閒來輕笑兩三聲！」最後他分享自己喜歡的幾句說話：「回首往事時，不因碌碌無能而悔恨，不因虛度年華而羞恥，這樣就能夠驕傲地說『你無負此生』！」

楚原先生的演詞成為了金像獎史上其中一段最為發人深省的演說，亦是香港電影發展的縮影，除了對香港電影的建樹影響無數的後輩，當晚亦影響不少出席典禮的電影工作者。