金像獎2023｜劉青雲三度封帝　感謝郭藹明忍受︰每日接受一次核爆

《第四十一屆香港電影金像獎》現正舉行，17次入圍「最佳男主角」的劉青雲，憑《神探大戰》李俊一角，三奪影帝！



劉青雲第三度奪得最佳男主角。（直播截圖）

《第四十一屆香港電影金像獎》的影帝獎項，落入劉青雲手中。他17次入圍金像獎「最佳男主角」，繼《我要成名》、《竊聽風雲3》後，再一次憑《神探大戰》獲封影帝！劉青雲從吳鎮宇手上接過獎座，他先說笑：「唔使驚，我唔會唱歌！」

吳鎮宇自嘲未奪過金像獎，並要過下手癮。（直播截圖）

隨後便多謝英皇娛樂楊受成博士以及梳化團隊等，特別多謝自己的團隊以及太太郭藹明忍受自己，指自己本身在戲外已是「神探」，並說：「佢哋用咗超乎一般人嘅忍受能力同我工作，每一日接受一次核爆！」

然後又借鄭秀文剛才的發言，叫大家有夢想，只要肯努力，夠長命，夢想就會有一日。「用好奇怪亦帶點遺憾咁去實現，不過世事豈能盡如人意。我仲要多謝鏡頭前嘅大家，熱愛香港電影、熱愛香港嘅朋友，掌聲又好、噓聲又好，我都會接受，因為總好過無聲。」