金像獎2023｜鄭秀文7度提名終奪影后　感動爆喊︰終於唔使陪跑！

《第四十一屆香港電影金像獎頒獎禮》今晚（16日）舉行，劉德華頒發「最佳女主角」。在頒發獎項前，劉德華公開讚袁澧林，更希望日後能透過作品多了解她，指貴為「劇后」的蘇玉華能駕馭不同層次的角色。其後後更張艾嘉好遺憾還未有機會合作，又表示毛舜筠的能力不容忽視。最後更直接向鄭秀文（Sammi）「表白」：「我愛你！」

「最佳女主角」最終由7度提名的Sammi奪得獎項，上台奪獎的Sammi激動與劉德華擁抱，更忍不住爆喊。Sammi接過獎項後表示能與4位那麼優秀的女演員角逐是自己的榮幸，哽咽說：「對我來說這個獎項從來都遙不可及，我在想究竟怎樣才可進步，在演技上有蛻變。」Sammi指自己曾被認定為喜劇演員，自己花了很多困難及不被認同才能蛻變成正劇演員，並著所有擁有夢想的人不要放棄：「記住我，記住我奪獎，夢想永遠給沒有放棄、一直堅持的人。我終於唔使喺賽道上默默陪跑，我好開心！」