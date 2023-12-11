富都青年懶人包｜4點拆解影帝吳慷仁催淚神片　用頭敲蛋有原因

馬來西亞華語片《富都青年》入圍金馬獎7項大獎，更讓台劇男神吳慷仁拿下金馬影帝，本片探討在吉隆坡「富都」一帶多元混雜的族群生態，並聚焦在底層移工的生存悲歌，劇情充滿生活感，又讓人體會到滿滿的壓抑與絕望。再加上入圍男配角的陳澤耀相輔相成，鄧金煌畫龍點睛之下，讓本片成為今年必看的爆淚神片。



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一、《富都青年》是最殘酷又最溫暖的電影

李心潔監製、王禮霖導演的《富都青年》，可以說是一部最殘酷又最溫暖的電影，將無身份移工只能賺取微薄薪水、只能躲藏度日的處境做出非常寫實的描繪，吳慷仁也為此再度變瘦、變黑，還努力學習殺雞、手語等各式各樣的技能，在困窘的環境中演出日常感，原來他們一直都是這樣活著。雖然劇情的中後段，經歷了非常慘痛沉重的事情，可能也無法改變絕望的情境，但是即便在黑暗中，溫暖卻一直都在。

二、《富都青年》影帝吳慷仁「神演技」瘋傳

吳慷仁憑著《富都青年》拿下金馬影帝，典禮上播出短短的表演畫面就造成瘋傳。他在片中飾演一位沒有身份的移工，本身又是聾啞人士「阿邦」，與無血緣關係的「弟弟」陳澤耀相依為命，並時常受到鄧金煌飾演的變性大姐照顧，劇情到了中後段吳慷仁因故入獄，在進行教誨工作的和尚面前將累積已久的情緒一次爆發，全場無聲的卻充滿情緒的手語、表情、眼神層次變化，讓觀眾感到椎心刺骨，接著吐露全片唯一的一句台詞，更是讓人震撼到大爆淚。想看吳慷仁整段精彩的表演，一定要到大銀幕觀賞。

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三、《富都青年》陳澤耀相輔相成

除了吳慷仁的精湛演技，陳澤耀的相輔相成也是功不可沒，他飾演阿邦個性截然不同的弟弟「阿迪」，個性有些放浪不羈又有些火爆，為了賺錢不惜鋌而走險，甚至與哥哥有所爭執，不過還是不影響兄弟倆的深厚感情。陳澤耀在片中和吳慷仁有著大量的手語對話，也有不少情緒很重的表演，同樣讓人在賞，更是本屆金馬男配角獎中的大遺珠。另在戲裡戲外，他都與吳慷仁建立深厚的兄弟情：「在前置作業和拍攝過程和哥哥留下很深刻的情感，在宣布哥哥得獎的時候，弟弟一定要為哥哥開心！」

四、《富都青年》用頭敲蛋有深意

片中吳慷仁和陳澤耀有個很可愛的動作，就是每次吃水煮蛋的時候都會用對方的額頭把蛋殼敲破。根據儂編實際測試，用水煮蛋敲頭真的很痛，絕對不要輕易嘗試，想敲破蛋殼還是敲在桌上就好，也因此相當佩服兩兄弟在拍攝時竟「真敲」這麼多次。至於為何會設計這樣的動作，也是有其背後原因的，導演王禮霖透露：「因為小時候看到家境困苦的同班同學，午餐只能吃水煮蛋，那個同學總是用頭敲破雞蛋，印象深刻，後來寫劇本想給兄弟倆一個屬於他們的親密動作，就想到可以用頭敲雞蛋。」

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