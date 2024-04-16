排球少年影評｜一原因輸波但輸贏唔緊要　因為最重要係搏盡無悔！

為了高接排球或攻擊，必須跳到最頂點，排球是人類渴望飛翔，並且證明自己能夠不斷飛翔的運動。兩方隔著一張球網，卻又是把所有人的青春都團團包圍組織起來。



雖對《排球少年》不甚熟悉，僅大概了解基本設定，不過每回看運動體裁的少年動漫，皆很容易為劇中一種，無論有沒有未來，都不能放棄每一場比賽的熱血所感動，青春也只有一次，每場比賽都是獨一無二。

【圖輯】點圖放大看更多《排球少年》劇照👇👇👇

+ 10

《劇場版 排球少年！！ 垃圾場的決戰》既然取用漫畫的經典橋段，故事索性將情節的弧線最小化，突出人物的重要性，便讓我們一探主角日向翔陽與夥伴影山飛雄共同組織的烏野高中，對抗防禦力強、擅用智取的音駒高中，故事著墨最深的便是向來聰明的孤爪研磨，一邊回憶自己與同隊的黑尾鐵朗、敵方的日向翔陽的相識，一邊重新整頓自我，徹底喜歡上這項競技的熱血故事。

由於《劇場版 排球少年！！ 垃圾場的決戰》片長僅僅85分鐘，全片著重在一場經典戰役上，於是雙方的攻防、預測戰術以及陷入劣勢時奮力一搏超越自身體能的高超技巧，自然已是這類運動的模式，不過既然是劇場版，視覺節奏感更要精心佈局，隨著球在9X18公尺大小之間遊轉，劇場版運鏡更要讓觀眾親臨現場，沒有喘息空間，彷彿也跟著球員們一起體力透支，盡情流汗。

【相關圖輯】葬送的芙莉蓮｜2024年13部動畫推薦 必睇鳥山明遺作龍珠DAIMA（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 37

去年《SLAM DUNK》劇場版讓人津津樂道的便是安排在比賽倒數一分鐘時無聲展現，《劇場版 排球少年！！ 垃圾場的決戰》則讓最後一球以研磨的第一視角看待球賽，看著身旁的人即便喘到無法好好呼吸，即便整個人跌撲在地，即便被球打中還來不及喊痛，研磨看見的是所有人出盡全力就為了這一場比賽，而他最終奮力救球卻因手汗錯失良機，一旁的球評則說這顆球上有所有人的汗水，每個人都這麼努力了，比賽卻仍是會有贏家輸家。

這一切卻都不會徒勞無功，研磨身為局中人，才能說出這句「楽しい」，打排球是很快樂的事啊，這不是生死遊戲，沒有勇者、魔王的殊死搏鬥，我們下次再繼續吧，再一起打排球吧，每一場比賽都不能「重來」，所以總是格外有意義。

劇場版《排球少年》豆瓣獲得8.9分極好評。（截圖）

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】