沙丘瀚戰2影評｜沙漠版《阿凡達》夠實力對撼路蘭《奧本海默》嗎?

昨天，第96屆奧斯卡獎揭曉，基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《奧本海默》（Oppenheimer）斬獲最佳影片、最佳導演、最佳剪輯、最佳攝影、最佳配樂、最佳男主角、最佳男配角7項大獎，可謂一枝獨秀。



然而，在很大一部分影迷眼裡，路蘭這次修成正果有「撿漏」的嫌疑——丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）執導的《沙丘瀚戰2》（Dune: Part Two）因為改檔而錯失了本屆奧斯卡提名資質。否則，本世紀最為影迷所推崇的兩位大導將迎來正面對決。

【圖輯】點圖放大看更多基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）出席第96屆奧斯卡的照片及領獎畫面👇👇👇

+ 5

尤其是《沙丘瀚戰2》全球上映前後，IMDb網民打分一度高達9.4，位居影史第一（現已回落至8.9分，位居影史第11）。影片在爛番茄網站的成績也很好。反映媒體口碑的新鮮度為93%，反映觀眾口碑的爆米花度為95%。

中國內外的「維吹」（維勒納夫的影迷）觀影后紛紛認為，該片在導演、剪輯、攝影、配樂等環節，都足以和《奧本海默》一爭高下。就連表演層面，也有人認為查維爾巴頓（Javier Bardem）所飾演的「極品舔狗」斯第爾格，有機會讓他拿下《二百萬奪命奇案》（No Country for Old Men）之後的第二座小金人。

在市場表現上，《沙丘瀚戰2》也達成了業內外的預期。該片3月1日於北美公映，提前場票房便超過1000萬美元，北美首週末8250萬的成績幾乎是前作的2倍，是去年夏天的「芭比海默」（Barbenheimer）之後，北美市場終於等到的新爆款。

在中國，儘管《沙丘瀚戰2》上映後的幾天始終被「網紅」《周處除三害》壓在第二位，但其首週末1.41億人民幣的票房成績，已經是今年所有引進片裡的最高。「《沙丘瀚戰2》拯救荷李活大片」的論調不脛而走。

作為一部本應只是過渡性質的電影，維勒納夫的《沙丘瀚戰2》怎麼就被媒體和影迷吹爆了呢？

【圖輯】點圖放大看奧斯卡2024紅地氈盛況👇👇👇

+ 22

01

法蘭夏拔（Franklin Herbert）所著的長篇科幻小說《沙丘瀚戰》，是首部同時獲得雨果獎與星雲獎的作品，是各種「必讀榜單」的常客。後期通過不斷地續寫和拓展，法蘭夏拔將其寫成了一個恢弘的系列。

2017至2019年，江蘇鳳凰文藝出版社出版了共6本的中文版。6部作品在豆瓣上的評分均在7.3分以上。小說的第一部和第二部，主人公均是電影中由「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）飾演的保羅厄崔迪。從第三部開始，法蘭夏拔在延續世界觀的前提下，將主人公延續到了保羅的後代和後裔。

主人公的變化，決定了沙丘IP難以走「哈利波特系列」（Harry Potter）那樣的多部曲路徑。目前的三部曲規劃，只是截取了保羅作為第一主人公的部分。

於是，作為三部曲整體故事而言，有一個非常明確的起承轉合。其中2021年上映的《沙丘瀚戰》，整部電影只講了一個「起」，也就是這場銀河帝國皇權更迭大事件的源起——保羅在厄崔迪家族被趕盡殺絕的陰謀中倖存，決定接受命運的指引，踏上人生新的旅途。

今年上映的《沙丘瀚戰2》則完成了「承」和「轉」。「承」的部分是保羅通過接受訓練、經受考驗、參與戰鬥，終於獲得了土著弗雷曼人的認可和信任。「轉」的部分是保羅從拒絕前往南方，到被迫前往南方，最終順應了眾人的期待，為了奪取厄拉科斯星控制權而向強大的帝國宣戰。

【相關圖輯】奧斯卡2024｜女星突仆倒「身份曝光」原來超出名唔使靠奇招上位（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

雖然現在《沙丘瀚戰3》尚未啟動，但以《沙丘瀚戰2》結尾的處理方式來看，下一部勢必會完成「合」的部分，也就是面對來勢洶洶、心懷鬼胎的各大家族，保羅和他的擁護者們，將展開征戰，建立新的秩序。保羅最終登上皇位，為這段傳奇劃上句號。

由此可見，放在三部曲的整體框架中，《沙丘瀚戰2》就是個掐頭去尾的過渡段落，就好像《狂野時速10》（Fast X）、《職業特工隊：致命清算》（Mission: Impossible – Dead Reckoning）一樣。

維勒納夫令人稱讚的一點，就是他沒有讓《沙丘瀚戰2》顯得沒頭沒尾。影片在為三部曲提供拼圖的同時，有著自己內在的一套起承轉合。

我們發現，在第二部裡，有關姐妹會這種更高一層的權謀減少了，專門介紹世界觀的段落更是幾乎沒有。沒看過第一部的觀眾，甚至可以把視野只局限在厄拉科斯星上。

片子內部的「起」是落難少爺保羅為了生存，必須融入土著族群；「承」是他獲得認可和信任；「轉」是殘暴的菲德-羅薩准男爵（奧斯汀巴特勒Austin Butler飾）受命奪回香料開採；「合」是保羅打贏保衛戰，並單挑贏了大boss菲德-羅薩。

《沙丘瀚戰2》自身的戲劇衝突對系列世界觀的依賴性遠低於第一部，也沒有為了讓第三部吊人胃口，在最精彩的地方戛然而止。單拎出來，完全可以將本片當作一部「王子復仇記（Hamlet）」或「沙漠版《阿凡達》（Avatar）」來理解。

02

在作品數量和累積票房上，維勒納夫和路蘭相差甚遠。為什麼他倆的影迷數量，以及在影迷中的推崇度能夠不相上下呢？是因為維勒納夫的電影，總能呈現出有別於當下時代的、更回歸古典美學的質感。

從體量上看，兩部《沙丘瀚戰》都達到了一線大片級別。然而，成本高達1.9億美金的《沙丘瀚戰2》，卻被維勒納夫拍得很像文藝片，不僅有大量的特寫鏡頭、慢鏡頭，還有很多唯美空鏡，時而呈現出肅穆的儀式感，時而又配合著愛情萌發的浪漫。

為了拍出哈克南家族傑地主星那一大段冷峻的黑白畫面，攝影指導Greig Fraser（代表作《追擊拉登行動》（Zero Dark Thirty））給鏡頭裝上了紅外線濾鏡，並在現場和後期中盡可能地調低畫面的飽和度。這種黑白質感，就有了更多的透視體驗，甚至是3D錯覺。

【圖輯】點圖放大看《沙丘瀚戰：第二章》海報及回顧上集精彩劇照👇👇👇

+ 24

和路蘭一樣，維勒納夫也不喜歡使用電腦特效和虛擬拍攝等技術。他熱衷於實景拍攝，並且為《沙丘瀚戰2》全片使用了IMAX攝影機。片中大部分畫面主打真實、自然、壯闊，同時小部分鏡頭又在構圖和打光上設置了強烈的對比，極富表現力。

再加上擅長採樣混音、試驗新音色的Hans Zimmer打造的配樂，《沙丘瀚戰2》在視聽沉浸感上無與倫比。

比如保羅嘗試駕馭沙蟲的戲份。當沙蟲逐漸靠近的時候，畫面裡是沙子在地表顫動。而配樂的密集音符也提供了相似頻率、相似振幅的聲波。在音響設備過硬的影廳裡，這種環繞的音效甚至能讓觀眾感覺座椅在微微震顫。也就是說，觀眾在視覺和聽覺之外，還被調動了觸覺。

獨具特色的、高規格的視聽體驗，也讓《沙丘瀚戰2》在IMAX、中國巨幕、杜比影院、CINITY這樣的高端制式影廳裡更具優勢。據貓眼專業版的統計資料，《沙丘瀚戰2》的平均票價在48元（人民幣、下同）左右，遠高於《周處除三害》的39元。

觀眾在選擇《沙丘瀚戰2》時，更傾向於視聽上「一步到位」。

【相關圖輯】沙丘瀚戰2｜Timothée Chalamet舊愛位位女神級！關於甜茶的九件事（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

03

故事扎實、視聽震撼，只能保證普通觀眾不打低分，還不足以讓《沙丘瀚戰2》被影迷吹爆。

維勒納夫憑《烈火焚身》（Incendies）成名以來，在主題探討的深度上就從來沒讓人失望過。無論是犯罪片《毒裁者》（Sicario），還是科幻片《天煞異降》（Arrival），都在嫺熟的類型創作之中，融入了深刻的作者性表達，看完能讓觀眾腦中的漣漪蕩漾好久。

《沙丘瀚戰》系列有法蘭夏拔原著的思想性打底，主題上的可探索空間就更大了。一個有趣的特性是，當觀眾去琢磨影片主題的時候，會根據初始映射的不同，映射到不同的人類時代。

比如片中的「香料」就可以映射到任何一個在人類歷史上曾佔據重要位置的資源上，由此再去將片中的各方勢力進行延伸映射，就會映射出一段人類歷史。

有的人覺得香料隱喻鑽石，那麼就會發現《沙丘瀚戰2》的故事曾在南非上演過；有的人覺得香料隱喻石油，那麼《沙丘瀚戰2》的故事就曾在中東上演過。就算我們把最近的巴以衝突套進去，也會發現各方勢力對應得頗為精准。

無論是法蘭夏拔還是維勒納夫，無論是三部曲構建的大故事，還是《沙丘瀚戰2》裡一場一場的具體情節，都在不停地暴露人性和人心。

無論是在兩千年前的過去，還是在一萬年後的未來；無論是靠兩條腿在地球上走路，還是靠星際戰艦於宇宙中穿梭，人類追求的東西始終是權力、財富、聲望、愛情，追求的手段也無外乎武力征服與精神說服。

更讓人覺得維勒納夫有點兒「過分」的是，他還血淋淋地讓我們看到，人在追求這幾樣東西的時候，在心裡是有個默默的排序的。一旦兩個人心中的順序不一致了，也就必然要走上不同的道路。

「過去無法改變，未來已經發生。」影迷吹爆《沙丘瀚戰2》的很大一部分原因，在於他們相信影片的這句臺詞，相信《沙丘瀚戰3》終會到來，相信維勒納夫終會和路蘭一樣，站到電影圈的世界之巔。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】