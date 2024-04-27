ONE PIECE海賊王真人版第2季上架時間曝光　爛番茄保持95%好評

Netflix《ONE PIECE海賊王》作為最成功的真人改編電影，上架至今仍然保有95%綜合好評，堪稱是少數沒被冠以「慘遭真人化」的優秀作品。而在繼去年9月正式宣布將推出第二季後，此今網上總算有了最新情報。



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Netflix《ONE PIECE海賊王》第二季預計播出時間公開

知名外媒「Deadline」內容指出，Disney+影集《波西傑克森》（Percy Jackson and the Olympians）聯合製片Joe Tracz，或會接下《ONE PIECE海賊王》第二季執行製片人、編劇、聯合統籌的身分，和原有製作團隊Owens、Steve Maeda以及開發首季的Matt Owens相互合作，齊力讓接下來產出的劇情內容更有精采看頭。

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據悉，Netflix《ONE PIECE海賊王》第二季將於2024年6月開始拍攝，並預計於2025首播，詳細發布訊息請務必留意我們後續報導。

Netflix《ONE PIECE海賊王》保持95%的爛番茄觀眾評分。（截圖）

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