One Piece海賊王突宣布休刊3週　尾田榮一郎繪圖文回應：入廠維修

超人氣漫畫《One Piece》的作者尾田榮一郎今天（21日）突然宣布要暫時休刊3週。不過，尾田也強調自己並非生病，而是要去「進廠維修」，請廣大粉絲不用過度擔心。



尾田榮一郎今天在《One Piece》官方X帳號「ONE PIECE スタッフ【公式】」/ Official」發布一張手繪圖文，向粉絲宣布：「我要休息了——！！」。文中提到自己要休刊3個禮拜。

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由於本月初人氣漫畫《龍珠》作者鳥山明驚傳逝世，震撼全球。尾田榮一郎也強調，「最近因為鳥山老師的事，這次休息可能讓大家對我產生過度的擔心，不過並非因為生病，但還是與身體有關，請大家就當我去進廠維修吧」。

另外，他也提到自己還要思考「ONE PIECE」的事，所以還是很忙，預計4月22日會重新恢復連載。最後不忘請讀者到其他平台觀賞作品，並跟大家約好3週後在《週刊少年Jump》見。

49歲的尾田榮一郎在去年6月時，曾宣布因眼睛嚴重散光，視力出現狀況，要接受散光手術，而需休刊一個月。

消息曝光後，許多網友留言表示祝福，「尾田老師的身體健康最重要」、「不是生病真是太好了，請老師務必好好休息」、「聽說漫畫家的工作非常辛苦,，如果能創造一個讓創作者可以適當休息的環境，那就太好了」。

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