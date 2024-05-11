芙莉歐莎末日先鋒傳說6大賣點逐個數　Anya Taylor-Joy演荒地女王

後末日科幻神片正式歸來！《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road）從導演、劇本、演技、特技各方面傑出表現都受到影評人的一致讚譽，創下全球票房3.7億美元的壯舉，不僅橫掃各大頒獎典禮拿獎拿到手軟，更在第88屆奧斯卡金像獎抱走最佳剪輯、最佳藝術指導、最佳服裝設計、最佳化妝與髮型設計、最佳混音獎和最佳音效剪輯6項技術類大獎。如今，苦等了9年終於推出前傳《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa: A Mad Max Saga），由金獎導演佐治米拿（George Miller）操刀，力邀精靈女神安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）以及澳洲肌肉男神基斯咸士禾夫（Christopher Hemsworth）擔任主角，用銳不可擋的氣勢宣告回歸！



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《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》看點1.正宗前傳

世界局勢崩盤，人類開始弱肉強食，時間來到文明瓦解的45年後，年幼的芙莉歐莎被土匪從眾母綠地擄走，強制加入狄門特斯（Dementus）所領導的重機幫，變成軍閥一員，荒地尚未統一勢力，野心極大的狄門特斯來到不死老喬（Immortan Joe）建造的城堡下戰帖，芙莉歐莎的命運也隨之遭逢變故。

在《末日先鋒：戰甲飛車》中，我們只從外觀和文字說明上對「堡壘」、「煉油城」以及裝載彈藥的「兵工農場」有了初步瞭解，這回導演直接帶觀眾進入荒地三大要塞一探究竟，解鎖了內部的風貌和權力鬥爭，爆米花小姐全程都慷慨激昂太好看了！

《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》看點2.安雅泰萊采兒霸氣飾演荒地女王

「年輕版芙莉歐莎」由安雅泰萊采兒詮釋，精靈女神變成黑臉修車工（激動），冒險、大膽、聰明的特質在小芙莉歐莎身上清晰可見，她知道自己的處境立場很艱難，也懂得生存之道，被軍閥從家園掠走後，死守家族秘密，歷經殘酷殺戮和戰爭，永遠謹記母親對最後說的一句話「不管你要做什麼，也不管需要多久時間，答應我妳一定會找到回家的路。」終其一生尋找眾母綠地。沒想到安雅泰萊采兒的仙氣在本次化為暴戾之氣，在一群男人堆中頂著光頭造型脫穎而出，演技氣魄駕馭得如此出色！

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《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》看點3.基斯咸士禾夫飾演粗獷軍閥

天菜猛男基斯咸士禾夫脫去英雄外衣，以粗鄙邪惡的軍閥身份登入荒地，統領著一批電單車幫，失去曾經摯愛的家人使他癲狂，變得情感麻木，藉由殺人來刺激感官讓自己感覺還「活」著，與芙莉歐莎有不共戴天的世紀之仇，他的企圖心龐大對不死老喬的堡壘虎視眈眈。

《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》看點4.揭曉芙莉歐莎的人生故事

手臂是怎麼斷的？幫助種母的原因？怎麼學會駕駛武裝運輸車？當上擁有權力的指揮官不開心嗎？相信大家對於能力比戰爭男孩強，還讓不死老喬如此信任的「女人」的故事很好奇吧～製作團隊在《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》中給出了詳盡的解答篇，故事塞得飽滿，情緒也堆疊恰當，等待大家來翻閱！

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《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》看點5.雙反派搶當荒地之王

修基斯拜倫（Hugh Keays-Byrne）飾演的不死老喬 vs 基斯咸士禾夫飾演的狄門特斯，前者佔地為王，掌握油水、女性以及千名肝腦塗地的戰爭男孩，一心想繁殖出健康的男嬰；後者帶領電單車族建立幫派，致力於搶奪更多權力與土地和功績，覬覦不死老喬的城堡，兩大最強惡勢力即將在荒地中鬥智鬥勇、大打出手，面對面對峙的場景真的好瘋！

爆米花小姐在觀影時不免好奇狄門特斯為什麼不像不死老喬一樣坐擁後宮生孩子，後來想想他隨身攜帶著布偶娃娃，也許也是一個有著悲傷故事的角色吧。

《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》看點6.更宏偉的公路戰爭

車隊出動打仗現彈電結他當配樂，地面槍砲彈雨沒有停過，爆炸聲不斷，火花四射，節奏超緊張場面很真實，空中還要開傘射箭狙擊，飛濺的不只血跡有時連人也一併噴飛，不愧是入圍金獎的特效團隊，這回不只追逐戲份加重，開戰的場地篇幅也拉大，每場都讓爆米花小姐看得痴迷，太美了！

「隨著世界的瓦解，每個人以自己的方式崩壞，很難很難辨別誰比較瘋狂...」本次電影將芙莉歐莎的神秘感抽離，闡述了她的完整故事，導演也帶來比以往更癲狂的社會亂象，爆米花小姐掛保證《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》全長2.5個小時精彩絕倫，就是這麼好看，妞妞們記得5月23日（三）要準時進場！

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