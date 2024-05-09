DC宇宙重啟飛起2大演員　連《神奇女俠3》都胎死腹中？導演咁回應

2017年一部由姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的《神奇女俠》（Wonder Woman）正式上映，該片不管是口碑還是票房都取得了巨大的成功，而姬嘉鐸飾演的「神奇女俠既美麗又強悍的印象也深刻的烙印在影迷的心中，即使是現在看姬嘉鐸的臉依然會想起那首經典的出場曲〈Is She with You〉。



大獲成功之後，華納也接著在2020年推出了續集《神奇女俠1984》，雖說姬嘉鐸與首集的導演Patty Jenkins接連回歸，但該片的口碑卻大幅的下滑，且因為是在疫情期間上映，票房更是慘澹，即使後續登上串流平台HBO Max也無法拯救它的失敗。

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而之後的故事，身為一位DC粉絲的大家也都知道了，DC擴展宇宙（DCEU）在《水行俠：失落王國》（Aquaman and the Lost Kingdom）之後正式落幕，占士根（James Gunn）與Peter Safran被任命為DC宇宙（DCU）的聯合主席，整個電影系列宣布重啟。

重啟的代價不只是原本計劃的電影遭到取消，像亨利卡維爾（Henry Cavill）、賓艾佛力（Ben Affleck）等受到喜愛的演員也都被陸續換掉，那姬嘉鐸呢？華納這邊還暫時沒給出回應。

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近日《神奇女俠》系列導演Patty Jenkins也直接表示華納目前沒有拍攝《神奇女俠》的計劃，而且這個項目可能永遠被砍掉了，當被問起會不會有其他導演來接手這個系列時，珍金斯也直接說：「不，他們暫時對製作《神力女俠》電影不感興趣。」

此話一出基本確認姬嘉鐸不在占士根未來DCU的藍圖中，根據他宣布的DCU第一章規劃裡也沒有任何神奇女俠的影子，這些作品包含：《超人》（Superman）、《權力戰隊》（The Authority）、《蝙蝠俠：智勇悍將》（Batman: The Brave and the Bold）、《超少女：明日之女》（Supergirl: Woman of Tomorrow）、《沼澤異形》以及未命名《少年悍將》電影（Teen Titans）。

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