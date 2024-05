DC宇宙重啟飛起2大演員　連《神奇女俠3》都胎死腹中？導演咁回應

2017年一部由姬嘉鐸(Gal Gadot)主演的《神奇女俠》(Wonder Woman)正式上映,該片不管是口碑還是票房都取得了巨大的成功,而姬嘉鐸飾演的「神奇女俠既美麗又強悍的印象也深刻的烙印在影迷的心中,即使是現在看姬嘉鐸的臉依然會想起那首經典的出場曲〈Is She with You〉。



大獲成功之後,華納也接著在2020年推出了續集《神奇女俠1984》,雖說姬嘉鐸與首集的導演Patty Jenkins接連回歸,但該片的口碑卻大幅的下滑,且因為是在疫情期間上映,票房更是慘澹,即使後續登上串流平台HBO Max也無法拯救它的失敗。

【圖輯】點圖放大看更多姬嘉鐸(Gal Gadot)IG靚相👇👇👇

+ 23

而之後的故事,身為一位DC粉絲的大家也都知道了,DC擴展宇宙(DCEU)在《水行俠:失落王國》(Aquaman and the Lost Kingdom)之後正式落幕,占士根(James Gunn)與Peter Safran被任命為DC宇宙(DCU)的聯合主席,整個電影系列宣布重啟。

重啟的代價不只是原本計劃的電影遭到取消,像亨利卡維爾(Henry Cavill)、賓艾佛力(Ben Affleck)等受到喜愛的演員也都被陸續換掉,那姬嘉鐸呢?華納這邊還暫時沒給出回應。

【相關圖輯】神奇女俠Gal Gadot素顏拖鞋Look現身街頭 腿粗粗驚變五五身(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 36

近日《神奇女俠》系列導演Patty Jenkins也直接表示華納目前沒有拍攝《神奇女俠》的計劃,而且這個項目可能永遠被砍掉了,當被問起會不會有其他導演來接手這個系列時,珍金斯也直接說:「不,他們暫時對製作《神力女俠》電影不感興趣。」

此話一出基本確認姬嘉鐸不在占士根未來DCU的藍圖中,根據他宣布的DCU第一章規劃裡也沒有任何神奇女俠的影子,這些作品包含:《超人》(Superman)、《權力戰隊》(The Authority)、《蝙蝠俠:智勇悍將》(Batman: The Brave and the Bold)、《超少女:明日之女》(Supergirl: Woman of Tomorrow)、《沼澤異形》以及未命名《少年悍將》電影(Teen Titans)。

【同場加映】正義聯盟導演版|與院線版的大10差異 鋼骨由大配角變故事核心(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 21

延伸閱讀:

蝙蝠俠和超人一起跳槽漫威?傳聞班艾佛列克正在洽談加入 MCU!

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】