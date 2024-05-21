九龍城寨之圍城｜網民激讚呢3點最吸睛　對一演員未登康城感可惜

《九龍城寨之圍城》上周於康城影展首映，風光掀起近10分鐘鼓掌讚揚。電影17日於全台正式上映，首周末票房破900萬台幣，登上全台新片冠軍。不只台灣回響熱烈，香港票房也登上影史第5，整個華人界風靡關注。片方已宣布將開拍第二、三部曲《九龍城寨之龍頭》、《九龍城寨之終章》，「城寨四少」屆時將再合體，令影迷興奮大為期待！



《九龍城寨之圍城》香港票房破6300萬港幣，登上香港電影史上華語片總票房第5位，成績節節高升，中國則已高達5.4億人民幣，海內外好評持續激增。

網路上口碑好評愈炸愈猛，整理最熱門的三大看點：一是「動作場面精彩」，網友都誇打得爽，注意到個個有打戲，且各有不同專精，例如劉俊謙是蝴蝶刀，胡子彤是長短刀，連叉燒店老闆也會打，有眼利觀眾認出老闆是由喬靖夫演出，他是香港學過武術的武俠小說家。

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第二大看點是「男演員各有個的帥」，從古天樂、洪金寶、郭富城，到林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑，就連反派之一「王九」伍允龍也有不少欣賞，還有人說他未現身康城影展很可惜，搞笑說是不是「城寨四少」聯手排擠？但最帥討論度第一名依然是「信一」劉俊謙，包括IG和脆等社交平台湧現大批「劉太太」點名示愛，更有許多為他剪輯帥氣精華短影音。

第三大看點是「美術細膩講究」，劇組重建九龍城寨的場景，劉俊謙曾說每次踏進片場都以為真的到了城寨。尤其電線及喉管密布的模樣逼真，網友誇讚電影營造出生活感，拍出懷舊香港味。

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不少網友都感受《九龍城寨之圍城》傳遞出香港電影的傳承精神。片中，古天樂對林峯的接納與照顧，如同現實際遇。林峯在2001年仍是新人時，首度挑大梁演電視劇《尋秦記》對手就是古天樂；後來，林峯也加入古天樂成立的經紀公司，喊他一聲老闆。

林峯憶及雙方情誼：「好開心好慶幸入行的時候認識古仔，那時真的有戰戰兢兢的感覺，現在他已經是我老闆，他一路都好照顧我，同時對我影響很大，給了很好的榜樣。在現場拍攝時，他都可以給我很寶貴的意見，讓我在大銀幕表演上，創作角色有更多的可能性。」

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