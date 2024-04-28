老狐狸影評｜揭秘80年代台灣　洪金寶未來媳婦劉奕兒演技有發揮

近年，似乎有不少電影的主題，都會以家庭作為故事的核心，透過電影的創作，時代的背景，人物之間的關係，創作者對於家庭的情感，於電影中流露出來。《第36個故事》導演蕭雅全最新自編自導作品，繼前作《范保德》後，再次以父子之情作為故事的骨幹，與詹毅文一起合編劇本，寫下了八十年代台灣面對經濟而影響生活的社會狀況，和一個成長的故事。《老狐狸》延續前作的主軸，配以大時代的背景，刻劃著生存的價值，蕭雅全表現成熟之作。



《老狐狸》故事發生在1989年的台灣，這時正值全民皆股的年代，廖界與父親廖泰來父子相依為命，廖泰來每天在酒樓打工，為了儲錢買房子和開理髮店，慳著一分一毫，廖界跟隨父親過著簡單和幸福的生活，他一直相信人性單純的本質，直到他遇上了老謀深算的房東 — 人稱「老狐狸」的謝老闆，令他不在再被受欺負，學懂保護自己，活在自己的世界裡…

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自2000年自編自導首部劇情長片《命帶追逐》，蕭雅全至今只是執導四部劇情長片，可謂重質不重量。四部作品當中，除了新作《老狐狸》是他跟另一位編劇詹毅文一起合編劇本之外，其餘三部作品，均是由蕭雅全個人編寫劇本。從《命帶追逐》題材和風格的另類，《第36個故事》對於物件和個人故事的情感，《范保德》卻走出了該兩作的格局，著重於電影整體的氛圍，道出了一段父子之情，延續至《老狐狸》的故事框架裡。

《老狐狸》大概可以分為兩個主要的部份 — 故事設定在1989年的台灣，那時很多台灣人都在股票飆漲的時代，股市的大起大落。影片的前半段，帶出廖泰來和廖界兩父子之間的感情關係，他們選擇活在簡單的生活裡，廖泰來慢慢存錢，希望能夠買房子和開理髮店。劇情前半部份的氣氛相對平淡，後來卻因謝老闆的出現，引申至後半段的劇情，氛圍也突然起了變化，同時所談的，也不只是父子之間的感情，慢慢伸延至人性的本質。

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電影從廖界的第一身角度出發，在他的世界裡，似乎一切都是很單純平靜，沒有一點的複雜，縱使他被同學欺負，也只好沉默地接受。然而，廖界遇到謝老闆後，開始明白社會的現實，世途險惡，學習如何保護自己。一個轉變，廖界對同學們的報復，還有只是對著父親要買房子的執著，謝老闆跟廖界斷絕同情，就要讓他懂得在這現實的世界裡，如何尋找生存的方法，不再是過去的單純，廖界與廖泰來之間的父子關係，刻下卻建起了一道牆，廖界卻是活在自己的世界裡。

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廖界本性是純品，然而他卻是活在股市衝擊的社會，買房子的這個念，說是母親的願望，但這也可會是屬於他的理想，雖然父親也一直希望可以買到房子，但是樓價上脹，他只能默默地在等待。廖界滿口說著「我要買房子」，成為了他的人生目標，在今天的社會裡，有誰不想擁有屬於自己的一塊磚頭呢？蕭雅全的劇本裡，廖界的執著，和父親廖泰來的沉默，兩者之間的對比，卻呼應了今天的家庭，人和人之間的關係與溝通。

蕭雅全在電影中給了觀眾一個提問：「你想要成為一個什麼樣的人？」謝老闆的過去，讓他明白到在這個現實的社會裡，沒有人能夠幫到自己，只有自己的爭取，才能夠繼續向上爬。謝老闆看到廖界，回看自己的過去，那時的謝老闆，沒有任何人的幫助，就是要自己去懂得如何保護自己，才能夠生存下去，明白到在不平等的情況下，需要創造不平等，在現實的世界裡，並沒有同情和平等，所有事情都是要自己去解決，才會懂得成長。

雖說謝老闆是一位深謀遠慮的人，他對階級有著很重的觀念，來自無產階級的廖界，對於社會的殘酷，他似乎沒有一點的觀念，謝老闆希望廖界實踐「斷絕同情」，要懂得在世界正在轉變的時候，要改變自己，還要是活在這大時代，要知道什麼才是生存之道，其實謝老闆也是在教導廖界的做人之道。

《老狐狸》的劇本結構完整，敘事流暢，蕭雅全在整部作品的執導技巧，顯然是比之前執導的作品更為成熟和進步，時代的背景，人物的描寫，美術的設計，整體製作均是具十分突出的表現。這個故事的時代設定，並不容易駕馭，蕭雅全這次描寫父子之間的情感，其實並沒有《范保德》般的這麼沉重，反而在人物的描寫上，卻是著重於廖界和謝老闆之間的關係，篇幅亦相對比較著重於他們二人之間的對話，以及角色的變化。

憑影片奪得金馬獎最佳男配角，飾演「老狐狸」謝老闆的陳慕義，他在片中的層次感很強烈，表現亦很精準，能夠演繹著角色的神韻，不論是角色的設計，以及他本人的演出，均是充滿很強濃烈的氣場和壓迫感。從《樓下的房客》中看過白潤音的演出後，早就已經留下深刻的印象，今次同樣表現突出自然，能夠把角色的轉變，發揮得恰到好處。近年在不少台灣電影中都有看過劉冠廷的演出，這次的表現其實沒有很大的驚喜，大概是劇本上的角色設定框架所限，未有很大的發揮。片中兩位主要的女角 — 劉奕兒與門脇麥的演出，前者的發揮恰好自如，角色相對複雜，她對於角色的掌握恰到好處；後者的戲份雖然不多她依然能夠在角色的準繩拿捏，表現平穩。

蕭雅全把《范保德》中對於父子的主體，伸延至《老狐狸》的故事框架，配以1989年的大時代背景，階級的描寫，人性的本質，生活在那個時代的台灣人，如何去向上爬，得以在現實的社會生存。蕭雅全透過這個故事的設定，生活在兩個不同階層的人物，他們如何去分辦善與惡，人和人的疏離，同情或絕情，甚至是個人的執著，其實…也是希望能夠過著安穩的生活。

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