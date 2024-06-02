伍允龍赴台宣傳《九龍城寨》 長髮造型曾被誤認為「這位天王」
撰文：聯合新聞網
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伍允龍因演出賣座港片《九龍城寨之圍城》大反派「王九」而翻紅大熱，日前特地來台與粉絲同歡，他在片中飾演洪金寶的跟班，先前已與72歲洪金寶合作5次，大哥的狀態依舊非常好，近年盛傳洪金寶身體不適，多以坐輪椅代步，他則表示「大哥打拳依舊很有力」，並笑說無論如何，相信他的家人都會好好照顧他。
伍允龍先前曾多次造訪台灣，但主要是與相識多年的好兄弟吳建豪相約，因為工作前來還是第一次，所以非常期待能見到粉絲，雖然這次並無機會與吳建豪相聚，不特別想吃滷肉飯，「多年前第一次吃到，就覺得非常好吃」，而他在片中雖與「城寨四少」 劉俊謙、林峯、胡子彤、張文傑針鋒相對，有不少激烈打戲，但私下交情極好，不時還會相約吃飯，「有一場戲是他們四個打我一個，拍了整整20天，每天都要拍4、5個小時」。
從影超過20年，終於徹底在華人圈翻紅，這次的長髮飄逸造型還一度被觀眾誤認為郭富城，讓伍允龍開心回應「他很帥耶」，並說上周與爸媽去吃飯，也有人叫他「王九」，感覺越來越多人認識他，並說演出大反派非常過癮，「因為當反派甚麼都能做，所以很好玩」。
先前伍允龍在香港謝票時，曾被一名觀眾大叔不講武德「偷襲」，他發揮暖男風格，直言對方可能入戲太深，真的把他當王九，所以完全不在意。至於在台謝票時，怕不怕有影迷想跟他切磋？他開玩笑表示「我可能直接跟他說，我不懂功夫，對不起」，電影現正熱映中。
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