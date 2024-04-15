但願人長久｜吳慷仁1對8女「極樂香港」有苦自己知：靈魂會飄走…

吳慷仁近期帶來主演港產片《但願人長久》，在片中從40歲演到60歲，是一名頻繁進出監獄的癮君子父親，回憶拍攝過程時，他笑說電影橫跨3個年代，飾演他女兒的演員就有6人，「她們會帶我這個『爸爸』一起去逛街，我幫她們拍可愛的照片，累到差點頂不住啊」。



提到扮演一名老父親，吳慷仁說自己是單親家庭，從小就跟著媽媽，與爸爸較不熟，「我是拍這部片才試圖去了解他，其實爸爸有很多行為，當時都是小孩無法理解的」，如今爸爸已經過世，回想相處經驗，才發現從前的自己很叛逆，而他與邵雨薇交往多年，有沒有想過會是一個怎樣的爸爸，吳慷仁僅簡單回應：「不敢想。」

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提到電影後半段要演一名老父親，詢問導演祝紫嫣「爸爸在妳眼裡有什麼變化？」她則表示「她說『小時候覺得爸爸很大，長大以後爸爸很小』，我是指爸爸變小了，整個人消瘦，能力沒辦法像以前一樣那麼好」，讓吳慷仁相當有感觸。

吳慷仁提到拍片空檔時，很常會與劇組人員出去，有次陪7、8個年輕小女生出去玩，前一個小時原本還應付得來，沒想到小女生體力太好，讓他到一半就頗累，讓現場記者開玩笑說是「極樂香港」，他則說1對8真的太辛苦，「有時候感覺靈魂會飄走」。

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《但願人長久》入圍香港金像獎4項大獎，吳慷仁獲提名最佳男配角，呼聲極高，但他說平常心看待，「我有準備粵語得獎感言，該感謝的都會感謝」，祝紫嫣則要角逐最佳新導演，但她更希望新演員謝咏欣、男配角吳慷仁可以獲獎，「如果他們得獎，我當導演也會與有榮焉」。

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