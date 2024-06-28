寂噤計畫｜李善均遺作曝光　揭生前與兩個兒子互動惹網民鼻酸

南韓影星李善均去年捲入染毒案，疑似受到大量不實報導指控，導致壓力過大輕生，享年48歲。



他的離世讓許多影迷不捨，而他生前的遺作之一《寂噤計畫》（Project Silence）將在台灣上映，此部片也入選第76屆康城影展午夜單元，當時他帶著家人一起參加康城影展首映，如今曝光與兩位兒子的互動，令人揪心。

（《寂噤計畫》劇照）

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《寂噤計畫》在海外備受關注，如同當年《屍殺列車》一般也受邀正式入選第76屆康城影展午夜單元，主角李善均當時帶了家人一起參加康城影展首映，李善均透露兩個兒子觀賞康城影展首映後也覺得很有趣很好看，他表示：

康城影展首映時間是他們平常的睡覺時間，而且最近的孩子去戲院看電影時，只要劇情無法讓他們投入其中就無法集中精神看電影，但他們都說很有趣很好看，讓我感到很安心，兒子們還說會跟朋友推薦《寂噤計畫》。

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李善均案完整時間軸（01製圖／視覺中國）

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李善均在《寂噤計畫》中飾演總統保安室的行政官「車正元」一角，對於這個角色，李善均過去受訪時表示：

「車正元」是必須主導情況的重要角色，無論如何《寂噤計畫》是一部必須維持速度感的電。我在詮釋角色時，通常會想抓到這個角色的關鍵字，而這次「車正元」的關鍵字為「政務性的判斷」，是個以目標為優先的人物，但也因此和女兒的關係漸漸疏遠。

南韓影星李善均去年捲入染毒案，疑似受到大量不實報導指控，導致壓力過大輕生。（IG圖片）

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另外，這次在《寂噤計畫》中飾演李善均女兒的金秀晏，曾以《屍殺列車》孔劉女兒、《軍艦島》（The Battleship Island）黃晸玟女兒等角色令臺灣觀眾印象深刻，李善均也分享他和金秀晏的合作感想，他曾表示：

我和金秀晏在本作中有多場對手戲，因為電影節奏很快，所以人物之間的關係也以較不落俗套的方式呈現，因此演戲時反而要表現得較為自然，不過度用力地去取得角色之間的平衡。

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