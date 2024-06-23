汪汪夢裡人Robot Dreams影評｜爛番茄97%極好評「無聲勝有聲」

有些電影，對白繁多，縱使故事易於理解，但卻未必能夠讓人留下深刻印象；有些電影，對白不多，甚至沒有，既是能夠把故事表達得容易理解之餘，更可會讓人感動。是夜觀看這部由《白雪公主之鬥牛場激情篇》（Blancanieves）西班牙導演Pablo Berger自編自導的首部動畫電影，改編自同名漫畫作品，再次以沒有對白的模式，執導了這部令人刻骨銘心和感動的動畫。《汪汪夢裡人》（Robot Dreams）畫風簡潔清新，充滿很多想像空間，骨子裡寫下彼此之間我情感遺憾，



《汪汪夢裡人》故事發生在八十年代的曼克頓，狗狗終日在家無所事事，看厭了電視節目，厭倦了孤單的生活，這時，狗看到一個廣告，是一個智能機械人的廣告，於是，狗狗便把機械化買回來，自此，機械人就成為了狗的伴侶，一起遊走曼克頓，一起漫遊大街小巷。可是，一次的意外，機械人被迫逗留在已關的沙灘上，狗狗又再回到孤獨的生活，而機械人則獨自躺在沙灘上，不斷地幻想回到狗狗的身邊，最後，狗狗與機械人能否重聚嗎？

《汪汪夢裡人》故事發生在八十年代的曼克頓，狗狗終日在家無所事事。（《汪汪夢裡人》劇照）

狗狗便把機械化買回來。（《汪汪夢裡人》劇照）

自此，機械人就成為了狗的伴侶，一起遊走曼克頓，一起漫遊大街小巷。（《汪汪夢裡人》劇照）

+ 13

回到觀感開始時所提及的問題，一部電影是否真的需要對白，才能夠讓觀眾對於故事發展，會有更深入的了解嗎？《汪汪夢裡人》大概就能夠回答這個問題，這部改編自美國插畫家Sara Varon的同名漫畫作品，她的作品特色，就是以非人類作為故事角色，透過作品的創作，展現著個人獨特風格的漫畫。

《汪汪夢裡人》從「孤單」作開端，簡約的篇幅，交代出主角狗狗的寂寞心境，獨自在家中看電影食飯，悶悶不樂的狗狗，望著其他動物都有朋友與伴侶，狗狗也有這樣的期望。後來，因為智能機械人的出現，生活漸漸變得繽紛和精彩，也不再孤單。電影的角色雖然設定有動物，但是片中的角色，性格跟人類沒有差別，情感豐富，就算沒有一句對白，但從畫面上觀看著兩位主角之間的互動，就已經感受到影片的細膩情感，慢慢地投進於彼此的關係和感情之中。

《汪汪夢裡人》並不是一部簡單的動畫作品，當中具有不少的含意。（《汪汪夢裡人》劇照）

Pablo Berger的作品並不多，但是每部作品均是自編自導，包括《汪汪夢裡人》。2012年由他自編自導的第二部劇情長片《白雪公主之鬥牛場激情篇》，是以沒有對白的默片模式執導，今次則是以動畫的格式處理，兩個不同的風格和類型，同樣地沒有任何對白的方式，兩部作品均能夠清晰地表達著故事的起承轉合，結合不同穿元素，能夠呈現出電影的完整結構。

從影像上看到的角色設定，《汪汪夢裡人》似乎是一部適合兒童觀看的作品，但是，一直看著劇情的發展，卻發現這其實並不是一部簡單的動畫作品，當中具有不少的含意。因為電影沒有對白的關係，故觀看的時候，能夠專注於畫面上，捕捉兩位主要角色之間的關係和感情，細膩素樸的情感，更為深刻動人。

電影其中一個特色，是片中有不少的情節，取材自其他電影的經典場面。（《汪汪夢裡人》劇照）

電影其中一個特色，是片中有不少的情節，取材自其他電影的經典場面，當中更為十分經典和熟悉的場面，為了保留驚喜感，就不在此談。不過，導演套用經典電影場面，為電影增添了可觀性，呈現出八十年代的紐約，同時讓觀眾投入電影的幻想世界之中，切合電影的獨特風格，沉醉於光影與兩位主角的感情之間。

原作漫畫與電影的片名《Robot Dreams》，其實已經道出了故事的其中一個主題 — 智能機械人的夢境。《汪汪夢裡人》透過夢境的轉換，悲喜交集的劇情，展現著狗狗與智能機械人的夢境存在，縱使電影沒有對白，但是，無聲勝有聲，電影顯得更獨特，娓娓道來一段愛恨別離，真摯動人的感情。

《汪汪夢裡人》分別奪爛番茄97%新鮮度及90%觀眾評分，獲得影評人及觀眾的一致好評。（截圖）

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​