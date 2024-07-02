ONE PIECE海賊王真人版第二季「新加入演員名單」她演Miss情人節

漫畫《ONE PIECE海賊王》由日本漫畫漫畫家尾田榮一郎創作，自1997年在雜誌《週刊少年 Jump》連載，人氣高居不下，在30多個國家有翻譯版本發行。



Netflix於2023年推出真人版，由原著漫畫大師尾田榮一郎親自擔任執行製作人，親自參與全球選角工作，28日Netflix宣布續訂內容，公布第二季新加入的演員名單，包含了四位巴洛克華克成員。

ONE PIECE海賊王真人版第二季「新加入演員名單」（FB@OnePieceNetflix）

ONE PIECE海賊王真人版第二季「新加入演員名單」（FB@OnePieceNetflix）

ONE PIECE海賊王真人版第二季「新加入演員名單」（FB@OnePieceNetflix）

ONE PIECE海賊王真人版第二季「新加入演員名單」（FB@OnePieceNetflix）

ONE PIECE海賊王真人版第二季「新加入演員名單」（FB@OnePieceNetflix）

ONE PIECE海賊王真人版第二季「新加入演員名單」（FB@OnePieceNetflix）

ONE PIECE海賊王真人版第二季「新加入演員名單」（FB@OnePieceNetflix）

ONE PIECE海賊王真人版第二季「新加入演員名單」（FB@OnePieceNetflix）

ONE PIECE海賊王真人版第二季「新加入演員名單」（FB@OnePieceNetflix）

《ONE PIECE海賊王》作品以「大海賊時代」為舞台，講述主角海賊路飛（Monkey D. Luffy）想要得到「ONE PIECE」和成為「海賊王」為夢想而出海向「偉大的航道」航行的海洋冒險故事，真人版第一季共上架八集，主角海賊團路飛、卓洛（Zoro）、娜美（Nami）、山治（Sanji）、烏索普（Usopp）集結完成「東方藍」篇，收視率、討論度橫掃各國各媒體。

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據悉，第二季內容將帶領粉絲前往阿拉巴斯坦，將與秘密犯罪組織「巴洛克華克」（Baroque Works／B・W）正面交手，新加入演員名單包含Daniel Lasker將飾演Mr. 9，Camrus Johnson飾演Mr. 5，Jazzara Jaslyn飾演Miss情人節（Miss Valentine），David Dastmalchian飾演Mr. 3，Werner Coetser飾演東利 （Dorry），Brendan Murray飾演布洛基 （Brogy），Clive Russell飾演可樂克斯 （Crocus）。

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