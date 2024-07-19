長腿Longlegs｜獲封「近10年最佳恐怖電影」爛番茄100%滿分好評

又有一部高分恐怖片！美國恐怖驚悚片《Longlegs》（台譯《長腿》）不僅在爛番茄影評網（Rotten Tomatoes）以100%的好評開局，還因其R級恐怖驚悚的內容、連環殺人案件與超自然現象的完美結合，成為懸疑恐怖愛好者的必看之作。



《Longlegs》電影劇情介紹

《Longlegs》的故事背景設定在1990年代，講述了聯邦調查局特工Lee Harker被指派調查一系列離奇的連環殺人案。這些案件有個重要特點——每位受害者都是14歲的女孩，並且都會在生日當天遇害，而且在案發現場找不到任何外人闖入的痕跡。更為詭異的是，所有受害者在遇害當天都收到了一尊陶瓷娃娃。

《Longlegs》的故事背景設定在1990年代，講述了聯邦調查局特工Lee Harker被指派調查一系列離奇的連環殺人案。（《Longlegs》劇照）

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隨著深入調查，案件出現意外轉折，Harke發現越來越多無法解釋的神秘證物。同時，Harker還發現他與連環殺手「長腳怪」之間似乎有著隱藏的私人關係，而他必須抓緊時間，在兇手再次作案前將其阻止。

《Longlegs》電影氛圍讓人不寒而慄

電影《Longlegs》上映後迅速成為熱議話題，不僅口碑爆棚，甚至被觀眾譽為是「近十年最佳的恐怖電影之一」。不少影評中，導演Oz Perkins的拍攝手法將恐怖氛圍拉滿，劇情更是牢牢抓住觀眾的注意力，緊張不安的氣氛貫穿全片。部分觀眾還表示看完後感到焦慮和噁心，不僅在視覺上充滿了恐怖元素，劇情的發展也讓人難以預測，特別是片中的超自然現象與現實罪案交織，使得整部電影更具深度和吸引力。

Harker還發現他與連環殺手「長腳怪」之間似乎有著隱藏的私人關係。（《Longlegs》劇照）

奧斯卡影帝尼古拉斯基治詮釋「長腳怪」角色

在電影中飾演「長腳怪」的奧斯卡影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）受訪時也提到，他在表演時，一度將角色人物投射到母親身上。他透露其母親從小就深受神分裂症和嚴重憂鬱症折磨：「所以我當時想，到底是什麼讓我媽媽發瘋了？」、「從小到大我一直試著應對她所經歷的一切，她會像吟誦詩歌那樣講話。我不知道該怎麼形容，但我把她放進了「長腳怪「日的角色裡，因為『長腳怪』確實是一個悲劇性的存在」。

尼古拉斯基治在表演時，一度將角色人物投射到母親身上。（《Longlegs》劇照）

影評媒體則給予了《Longlegs》極高的評價，有的評論還將其讚譽為當代的《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）。對於喜愛懸疑和恐怖的觀眾來說，這無疑是一部不容錯過的佳作。

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