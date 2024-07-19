豪門千金聞《怨泊》導演有2個媽媽家境複雜有共鳴：我爸有4個太太

適逢農曆鬼門開，由賭王千金何超儀主演的恐怖片《怨泊》（Onpaku），將挑戰觀眾恐懼極限，特別邀請日本恐怖片名導藤井秀剛，將經典J-Horror結合港產片風味，打造前所未有的闇黑邪典。



可怕的是，《怨泊》不僅充斥駭人的恐怖情節，更有謀殺、綑綁、虐待、亂倫等重口味劇情，在香港釋出的海報中可見何超儀身著血紅和服、被綑綁倒吊，被以「過度恐怖」的理由被禁止於戲院和戶外張貼宣傳。

何超儀主演的恐怖片《怨泊》將挑戰觀眾恐懼極限。（IG@josie_ho_chiu）

何超儀主演的恐怖片《怨泊》將挑戰觀眾恐懼極限。（IG@josie_ho_chiu）

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《怨泊》的主軸圍繞著「家庭」核心，導演藤井秀剛解釋創作初衷：「我成長在一個很奇怪的家庭，我的爸爸有兩個太太，他要在兩個家庭中周旋，我就覺得真是一團糟。」而何超儀則笑喊「High-five」擊掌，對複雜的家庭環境頗有共鳴，更打趣道：

我覺得可以來搞一部《卡戴珊家族》，因為好多人問我會不會拍Daddy（父親何鴻燊）的故事，那我還得得到那麼多老婆的同意，怎麼拍啊？我爸爸有4個太太、17個孩子，等每個人簽完名，十年都不一定能完成。既然大家都這麼高調，那（真人秀）有得做！

何超儀新片《怨泊》即將上映。（車庫提供）

《怨泊》的宣傳海報因太恐怖一度被禁止張貼。（車庫提供）

何超儀透露這部片是她生涯中最恐怖的拍攝經驗。（車庫提供）

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談及難忘場景，何超儀透露《怨泊》的拍攝場地位於東京一處荒廢的民宿，何超儀說：

當地不知為何有很多這種被遺棄的民宿，我們拍攝的那間荒宅，進去時廚房的飯菜仍在，好像人突然離開，很奇怪。

藤井秀剛回憶有一晚拍攝時，發電機突然故障：「身為導演我不能害怕，只能繼續拍攝，回家後才感到害怕。」且補充日本拍戲不像華人有拜神習慣，開拍時日方應何超儀要求請來了日本法師擺好神壇拜祭：

但他們只拜了一次，後來我跟助手每日都有自備香燭再拜四方。

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