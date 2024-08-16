鬼才之道影評｜陳柏霖王淨4演員表現出色　片名有心思具雙重含意

【鬼才之道／影評】一直都不太喜歡觀看驚慄恐怖類型的電影，尤其是很怕看到片中的Jump Scare情節，總是會覺得這些效果會影響接下來觀看電影時的感受，所以盡量都會避看同類型的電影，不過，總會有些電影是例外的。是夜觀看這部由《返校》台灣導演徐漢強最新編導作品，便是這個例外的電影，有別於過去看過的鬼片類型的風格和特色，突顯出徐漢強駕馭電影的能力和技巧。《鬼才之道》結合驚慄和鬼片元素，配以喜劇的模式包裝，創意十足的故事，言之有物。



《鬼才之道》故事講述人類以為在世的時候，大家都在忙碌工作，去世後化成鬼，以後可以休息一會，殊不知，當鬼原來比做人還要忙。在這個陰間裡，「同學」驚覺自己只剩下三十天的冤魂命，她需要尋找方法，才能夠繼續在陰間生存，唯一就是成為有才華的鬼。這時，厲鬼經紀人Makoto，他認為「同學」是一隻有潛質，可造之才的女鬼，打算讓她跟過氣鬼后凱薩琳拍檔，既是把她成為新一代的女鬼，重新打造旅館猛鬼傳說。

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五年前，台灣導演徐漢強首部執導的劇情長片《返校》，以遊戲題材的改編，配以台灣歷史素材，片中呈現著不同的象徵和隱喻，拍攝了一部具有獨特風格的驚慄題材電影。五年過後，徐漢強最新編導的劇情長片，雖然同樣地以鬼片類型作為題材，但不同的是今次加入喜劇的元素，令本來令人感到驚悚的氛圍，卻因為電影的喜感，增強了整部作品的觀感。

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五年過後，徐漢強再次自編自導，回到短片的喜劇風格，夥拍另一編劇蔡坤霖的合作，合編了這個趣味十足的「鬼」故事，雖然說是趣味十足，但是，觀看電影的時候，其實也發現電影的開始，就已經把觀眾帶進充滿鬼魅的世界，及後就來開一個玩笑 — 鬼后之爭，及後，電視播出了「名鬼會客室」的清談節目，主播正經地在訪問鬼后凱薩琳，談及她成為鬼后之路，趣味橫生。然而，「鬼界」跟現實都是一樣，要成名，要受歡迎，並不容易，甚至會被後起之秀蓋過風頭，如何能夠成為真正的鬼后呢？

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從故事的取材，劇本的創作，《鬼才之道》都是一部多元化的電影，素材豐富，結構完整，節奏明快，流暢自如，環環相扣的劇情發展，觀眾很快地便能夠投入於電影的氛圍之中。徐漢強這次不在是《返校》般的沉重，整部作品以輕鬆的調子，喜感十足，把陰間設定成一個很有趣的世界，鬼魂周旋在陰陽之間，嚇人是為了滿足自己在陰間的存在價值，沒有價值便要消失，同學就是要在面對這個問題，是要繼續留左陰間，還是三十天後便自我消失呢？或多或少，也似是徐漢強提出的問題，以及他的自我提問，在不同的環境之下，也要懂得如何生存，這其實就是成長與學習的一個階段。

有才華自然會被看見！

「鬼界」跟現實都是一樣，要成名，要受歡迎，並不容易。（《鬼才之道》劇照）

承接著電影的主題，電影的片名具有不同的意義，如何成為一隻有才華和讓人看見的鬼才，只有鬼才會知道。沒錯，人類又如何會知道鬼的存在呢，這就只有鬼才會知道。不論是Makoto的幫助，同學的努力，還是凱薩琳的自信重拾，潔西卡的成名，各人其實都是為了讓大家看見自己的存在，或許也是要表現自己的努力，否則就會被時代而淘汰。



觀看電影時，發覺到其中一個亮有點其中一位主要角色，由姚以緹演出的潔西卡，人物造型跟一部日本經典動畫其中一角色的造型十分相似，縱使宣傳方面已經公開了這個造型，但也避免劇透，也暫不多提及。不過，這個造型的設定，其實也是源自於徐漢強對於這部動畫和導演的喜歡，而今次以這個造型的出現，對於看過該片的觀眾，絕對是會產生共鳴。

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片中的演員表現均為出色，陳柏霖、張榕容、王淨與姚以緹的演出，各人充滿著生動自如的演繹，劇本對於每位角色的描寫深入，藉著不同人物的造型和設定，能夠讓演員在演出上，既是可以表達角色的性格，同時亦能夠在片中有很多發揮的空間，加上百百、瘦瘦等演員的演出，互相之間擦出很多的火花。



雖然《鬼才之道》有別於徐漢強的前作風格，縱使保留著一點的恐怖氛圍，但卻沒有過去沉重與恐怖的格調，延續其短片的喜劇風格，喜感十足的劇本，豐富的元素，骨子裡卻是道出了現實人生的問題，劇本的完整度十足，起承轉合的敘述，細緻地描寫每個角色的故事，流暢的節奏，讓觀眾很容易便投入於這個鬼生的世界觀裡。電影也顛覆了典型鬼片的風格，結合不同的素材和特色，劇情的高潮迭起，驚喜萬分，趣味十足。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​