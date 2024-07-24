小丑雙瘋｜香港上映日期及預告曝光 延續上集劇情仲有一天后加盟
撰文：COOL潮流生活網
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《小丑：雙瘋》（Joker: Folieà Deux）是一部即將於今年10月上映的歌舞心理驚悚片，同時也是《小丑》（2019）的續集，劇情將延續前作，當小丑被捕入獄後，開始接受心理治療，他在精神病院中遇到崇拜他的「病人」Harley Quinn，兩人也在途中發展一場極度危險又扭曲的浪漫戀情。
《小丑：雙瘋》依然由首集導演杜德菲力斯（Todd Phillips）執導，而華堅馮力士（Joaquin Phoenix）回歸飾演「小丑」Arthur Fleck、全新加盟的Lady Gaga則是飾演「小丑女」Harley Quinn。
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《小丑：雙瘋》上映日期
《小丑：雙瘋》將在10月3日搶先全美在香港上映，喜愛第一集、華堅馮力士以及Lady Gaga的粉絲，千萬不可錯過了！
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