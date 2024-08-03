巴黎奧運｜回顧被遺忘的亞洲鐵人歷史：十項全能傳奇運動員楊傳廣

TaiwanPlus攜手《後勁：王建民》導演陳惟揚、美國新聞與紀錄片艾美獎得主暨前CNN資深記者齊邁可、前亞洲華爾街日報專欄作家約翰克里奇及想映電影，推出紀錄片《奧運傳奇：楊傳廣與強森》，描述台灣首位獲得奧運獎牌的十項全能傳奇運動員楊傳廣，與美國十項全能奧運金牌拉斐爾強森（Rafer Johnson）之間的獨特競爭與友誼關係。



《奧運傳奇：楊傳廣與強森》紀錄片運用大量動畫、史料、獨家素材及訪談，重現兩人在1960年羅馬奧運參賽後展開的兄弟緣分。當台灣阿美族原住民與非裔美國人並肩造就了奧運十項全能史上最精彩的競賽，兩人在過程中都同時對抗著種族歧視、貧苦和政治壓力，一起步上了巔峰，成為民族代表。

紀錄片運用大量動畫、史料、獨家素材及訪談，重現兩人在1960年羅馬奧運參賽後展開的兄弟緣分。（《奧運傳奇：楊傳廣與強森》劇照）

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十項全能是最古老的競賽，需在兩天內依序完成十項不同種類的競賽項目：100公尺跑步、跳遠、鉛球、跳高、400公尺跑步、110公尺跨欄、鐵餅、撐竿跳高、標槍、1,500公尺跑步。楊傳廣是台灣在二戰後第一位獲得奧運十項全能競賽銀牌的體育巨星，而這塊銀牌也是中華民國獲得的第一枚奧運獎牌。



拉斐爾強森曾是非裔美國人民權運動的體壇象徵代表，他在1950年代中旬至1960年代初期，被譽為「世上最偉大的運動員」，而楊傳廣也在之後獲得相同榮譽。強森走在時代前端，身為非裔美國人的他在50年代就當上加州大學洛杉磯分校學生會會長，是第一個在奧運會舉起美國國旗的非裔美國人。

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專欄作家約翰克里奇對楊傳廣的個人情感與記憶談起，重溫楊傳廣與強森如何克服種種難關的動人故事。導演陳惟揚表示：「我很榮幸可以述說及分享這個有意義的故事。特別是現在這個時代，楊傳廣及強森之間跨越國籍及膚色的情誼，提醒了我們人性中最純真、最美的一面。」

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