死侍與狼人｜雷神現身片段源自「呢套戲」未來有望拍Deadpool 4嗎

《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）是今年唯一一部的Marvel電影，斥資2億美元的巨資，官方與粉絲都投注希望在它身上，而截至昨日為止（北美10號正式進入上映第二週），它已突破了8.79億美元，位在MCU電影裡的第12位。



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Deadpool will return？

而根據外媒近期的訪問，賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）表示自己非常希望能在MCU中以死侍的身分回歸，他說：

我不知道我是否會再次穿上死侍戰服，但我希望我會，現在讓我暫時把它掛起來，期待未來會發什麼事吧。

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死侍未來會不會回歸MCU，相信這次的票房成績已經說明一切了，不過粉絲可能不會那麼快看到《死侍4》，最有希望再次看到他的作品就是即將在2027年5月7日上映的《復仇者聯盟：秘密戰爭》（Avengers: Secret Wars），此部作品將改編自Marvel最知名的大事件之一「秘密戰爭」，將有大量的角色登場。

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另外，《死侍與狼人》中有一幕是TVA展示雷神與死侍的感動畫面，雖說該片段已被證實是使用《雷神奇俠：黑暗世界》（Thor: The Dark World）去修改的，但有消息指出，因粉絲對這一幕有廣大的迴響，表示他們真的可能會在未來的作品中呈現這一幕。

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