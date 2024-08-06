《死侍與狼人》全球票房逼近10億美元！未來三年Marvel新戲逐套數

《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）已在全球達到8.24億美元的票房，在本週非常有機會突破10億大關，作為今年唯一一部Marvel作品，這樣的成績可說是不負眾望！



再加上羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）的回歸，讓人又開始對於 MCU（Marvel電影宇宙）充滿期待，至於它們未來有什麼安排呢？就讓小編來帶大家看看吧！

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上週末，Marvel官方揭示了他們關於未來三年作品的行程安排，小編先將排程一一列出，再來詳細解釋，不過必須注意一下，上映日目前列出的都是北美，香港的上映日還有待官方公布：

2025 年：

2 月 14 日《美國隊長4：美麗新世界》（Captain America: Brave New World）

5 月 2 日《雷霆特攻隊》（Thunderbolts）

7 月 25 日《神奇4俠》（Fantastic Four）

11 月 7 日《幽靈刺客》（Blade）（暫定）



2026 年：

2 月 13 日《未命名標題》

5 月 1 日《復仇者聯盟：毀滅日》（Avengers: Doomsday）

11 月 6 日《未命名標題》



2027 年：

5 月 7 日《復仇者聯盟：秘密戰爭》（Avengers：Secret Wars）

7 月 23 日《未命名標題》

11 月 5 日《未命名標題》



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2025 年

先從明年開始說起，目前《美國隊長4：美麗新世界》確定會定調為「驚悚諜報」，有點類似於《美國隊長2》，Harrison Ford飾演的雷霆將軍會在本片初次變身為「紅變形俠醫」。

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《雷霆特攻隊》類於隔壁棚的《自殺特攻》（Suicide Squad），根據「寒冬戰士」Sebastian Stan所說，「黑寡婦」Florence Pugh會是團隊領導者，本片現已殺青，正在後製階段。《神奇4俠》主演包含：「神奇先生」Pedro Pascal、「隱形女」Vanessa Kirby、「霹靂火」Joseph Quinn、「石頭人」Ebon Moss-Bachrach以及「行星吞噬者」Ralph Ineson，故事設定在充滿「復古未來主義」的 60 年代，現在正在拍攝當中。

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新版的《幽靈刺客》，馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）為主演，尚未開拍，目前似乎陷入創作地獄中，有可能會延期上映。

2026 年

《復仇者聯盟：毀滅日》，羅拔唐尼回歸飾演重要反派「末日博士」，除此之外目前確定會回歸本片的角色包含：神奇4俠、雷霆特攻隊、奇異博士。另外，兩部未命名標題作品，其中一部極有可能是《蜘蛛俠4》。

，羅拔唐尼回歸飾演重要反派「末日博士」。（視覺中國）

2027 年

改編自Marvel著名的大事件「秘密戰爭」，綜觀原作正史總共發生過 4 次秘密戰爭，依照找羅拔唐尼回來演末日博士的邏輯，這部電影應該會以《秘密戰爭 2015》為參考藍本，塑造一個全新多重宇宙的故事，此外，本片會是 MCU 第六階段的最後一部電影，代表整個第四～第六階段「多重宇宙傳奇」 的完結篇。

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