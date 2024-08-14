死侍與狼人｜概念藝術圖曝光　最終大戰原定仲有2個被遺忘嘅英雄

《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）票房目前在全球已累積突破10億美元大關，即將在這幾日正式超越《小丑JOKER》所創下的10.74億美元的R級電影票房紀錄，同時這也是繼2021年《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）之後，再有漫威電影宇宙的作品票房能突破10億美元。



這個版本的最終大戰似乎更精彩！

而近期，為了替本片宣傳即將推出的美術設定集，與漫威影業合作的幾位藝術家們都開始再個人社群分享他們所繪製的早期概念藝術圖。

【圖輯】點圖放大看更多《死侍與狼人》概念藝術圖👇👇👇

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但其中有一張特別引人矚目，那便是「最終大戰」的環節，從藝術圖可以看出是眾英雄們在大戰死侍軍團，且賓艾佛力（Ben Affleck）版的夜魔俠（Daredevil）與尼古拉斯基治（Nicolas Cage）版的幽靈車神（Ghost Rider）也都有登場，且霹靂火（Human Torch）也沒有提前陣亡！



此外，還可以看出一開始本片的最終大戰安排，應該是讓眾英雄們合力對抗死侍軍團而非卡桑德拉的手下，同時X-23與牌王（Gambit）並沒有在英雄的團隊中、死侍軍團方也多了死侍恐龍（Deadpool Dinosaur）這個大戰力。

【圖輯】暴風成長變小美人！「X-23」Dafne Keen轉眼已成大，失童真但仍然有型（點圖放大看更多IG照片👇👇👇）

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其他像是本片中死侍穿越不同宇宙遇上各種狼人變體的片段也是相當精彩的，同樣在早期的概念藝術圖中，粉絲也可以看到製作團隊是有想讓二戰狼人（WW2 Wolverine）出場的，其他關於劇中角色的初始設計都在附圖當中，大家可以好好欣賞一番。

【相關圖輯】《死侍與狼人》全球票房逼近10億美元！未來三年Marvel新戲逐套數（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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更多更完整的概念藝術內容都會收錄在10月出版的《死侍與狼人設定集》中，有興趣的讀者可以考慮購買。

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