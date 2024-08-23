異形羅穆盧斯｜208cm高佬演活初代Xenomorph　異形口水竟是性用品

剛剛上映的《異形：羅穆盧斯》（Alien: Romulus）由於過於嚇人，導致一名8歲小孩感到身體不適。家長不僅要求退票，還要求電影院賠償醫藥費。《異形》（Alien）系列中的Xenomorph造型確實極具衝擊力，常常引起觀眾的生理和心理不適。但正是這個經典的外形，才賦予了《異形》系列獨特的魅力，成為科幻恐怖電影的經典。



導演列尼史葛（Ridley Scott）在1979年上映的《異形》中展示了他在視覺效果上的創意，在那個沒有電腦特效的年代，Xenomorph這恐怖生物的外型細節完全是靠人手製作出來的。除了化妝特效和道具組值得讚賞，必須特別提及一位關鍵的幕後演繹者，Bolaji Badejo。正是他獨特的體型和出色的表演，賦予了Xenomorph生命。如果沒有他去扮演這個角色，《異形》系列電影恐怕就不會有今天的成就。

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來自奈及利亞Bolaji先後在家鄉衣索比亞和美國學習，最後搬到倫敦專攻平面設計。然而，他的命運齒輪在倫敦的一間酒吧中開始轉動。當時導演和製片人正苦惱要找誰演繹7尺高的Xenomorph角色。他們需要一個身材高大且手腳修長的人，就像螳螂般的體態。儘管曾考慮過《星球大戰》中扮演楚巴卡（Chewbacca）的Peter Mayhew和身高190cm的德國模特Veruschka von Lehndorff，但都無法完美呈現H. R. Giger所創造的Xenomorph形象。



皇天不負有心人，選角導演Peter Archer終於在倫敦一家酒吧遇到身高有6尺10寸，208cm高的Bolaji， 他趕緊聯絡導演和製片人約時間碰面。特效總監Nick Allder回憶起第一次見到Bolaji的趣事。當時Bolaji剛走到門口時，他以為看到的是一隻長頸鹿站在門口，因為Bolaji的身高已經超過了門框，門框內只能看到他的身體，而頭部則高出了門框。這個令人難忘的瞬間，正是Bolaji進入《異形》世界的開始。

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扮演這外星怪物真的不容易。在早期的測試影片中，Bolaji戴著將近一米長的沉重頭套緩慢移動。顯而易見，普通人在這種情況下很難正常行走，而且感官也會變得非常遲鈍，需要小心翼翼地進行每一步的動作。為了更好地融入Xenomorph這個角色，Bolaji 不僅接受了默劇課程的訓練，還上了太極拳以讓肌肉增加記憶來適應動作要求。因為這個角色需要既優雅又兇殘，所以動作要緩慢而有力，以確保螢幕上Xenomorph形象是足以讓觀眾信服的。



在得知Bolaji將詮釋Xenomorph，《異形》之父H. R. Giger為他設計了專屬的Xenomorph服裝，花費超過25萬美元。他選擇了乳膠材質來凸顯Xenomorph光滑的外形，這種材質雖然能很好帶出恐怖感，但真正穿起來真的非常悶熱。如果Bolaji需要拍裝有尾巴的全身景時，幾乎沒有辦法坐下來休息。 心疼他的劇組在片場搭建了一個鞦韆，方便他在休息時使用。另外， 這沉重巨大的頭套也讓他吃了不少苦頭，裡面的小孔幾乎不能讓他清楚看到周圍情況。由於過於悶熱，他只能每15到20分鐘就脫下來，頭髮早已濕透。

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另外， Xenomorph的酸性唾液讓道具組傷透了腦筋，他們需要找到不會破壞服裝的黏液，經過不斷的測試後，最終發現Durex KY潤滑劑最合適。為此，他們聯繫了附近的所有醫院和藥房，要求盡可能把手頭上有的潤滑劑都賣給他們，這讓他們自己都覺得像一群變態狂。



扮演這反派角色， 真的吃力不討好。Bolaji在這套電影拍攝共四個月，一般一個星期只工作三至四天。但如果導演對於鏡頭上有什麼新想法又或者覺得動作不對，他又得回去重拍。要知道穿上那七英尺高的服裝再加上全身塗滿潤滑劑， 視力幾乎是失明狀態。而且到了現場，導演可能又會想他去做額外的拍攝，但他卻未曾抱怨過，只是安靜地跟著指示去做。

在《異形》拍攝結束後的1980年，Bolaji回到了他的家鄉奈及利亞，並於1983年開設了自己的畫廊。儘管他有機會繼續參與《異形》系列的續集拍攝，但還是選擇專注於自己的藝術事業。然而1992年，Bolaji因病去世，享年39歲，留下了兩個孩子。

其實，Bolaji並不知道他所扮演的Xenomorph角色會成為經典。因為在拍攝《異形》的過程時，演員們覺得整個看起來就像是一部散亂的小型獨立電影， 然而大家也沒想打它的後勁會那麼強。就是因為Bolaji專注於完成自己的演出，才能讓這部電影取得 1億8470萬的全球票房，也贏得奧斯卡最佳視覺效果獎。

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