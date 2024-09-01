Netflix、Disney+九月推薦　京城怪物第2季外仲有搞笑版魷魚遊戲

影音串流平台Netflix與Disney+的9月份最新片單出爐了，這個月依舊有多部強檔好戲等著大家追！Netflix平台有2023年話題度滿滿的《京城怪物第二季》（京城怪物2）、猶如喜劇界《魷魚遊戲》的日本脫口秀對戰《爆笑悲劇王：笑著笑著就哭了：第 3 季》、荷李活女神妮歌潔曼的最新作品《模範愛侶》（Nicole Kidman）。



Disney+則有影帝車勝元的暴力美學大劇《暴君》以及女神朴信惠的首次惡女力作，讓《網路溫度計DailyView》將最完整的9月份追劇片單一次整理給你！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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#韓劇《京城怪物：第2季》9/27上映

播出平台：Netflix



由南韓最強男神、女神朴敘俊與韓韶禧共同主演的《京城怪物》可說是去（2023）年話題度最高的年度大戲之一，該劇不僅深受全球觀眾喜愛，更榮獲多項戲劇大獎，今年又攜原班人馬強勢回歸。相較於第1季以因貪念而生的怪物切入社會的不同樣貌，呈現1945年混亂之春的黑暗壯麗，第2季的時空將來到 2024年的首爾，由外貌舉止都神似泰尚的「浩載」和那年春天逃出京城的采玉，以及其他新面孔的加入，他們將如何對抗更強大的怪物大軍呢？

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#日本實境秀《爆笑悲劇王：笑著笑著就哭了》9/3上映

播出平台：Netflix



《爆笑悲劇王：笑著笑著就哭了》是由日本當紅的搞笑雙人組「千鳥」所主持，節目請來24位喜劇演員和人才參與脫口秀對戰，如果笑話無法脫穎而出並晉級到無劇本戲碼，就必須出局，笑匠們同時要與一眾傑出的演員合演驚悚劇碼，過去兩季一上線就空降Netflix 日本Top 10排行榜亞軍，精采程度被稱為猶如喜劇界的《魷魚遊戲》。

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#美劇《模範愛侶》9/5上映

播出平台：Netflix



由荷李活不老女神妮歌潔曼所主演的犯罪迷你影集《模範愛侶》，她在劇中飾演南塔克特島上最富有的準婆婆葛麗·蓋里森·溫柏里，雖然對這對新人百般苛刻，卻仍砸重金為兒子把婚禮辦得風風光光，未料婚禮當天的海邊出現了一具屍體讓一切變了調。隨著一個個祕密浮出檯面，葛麗小說中的命案調查真實上演，婚禮上的所有人突然間都成了嫌犯。

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#韓劇《暴君》熱播中

播出平台：Disney+



由魅力大叔車勝元、實力派男神金宣虎、金剛于等人主演的動作懸疑韓劇《暴君》終於在Disney+全集上線！本片是由《魔女》系列導演朴勳政執導，延續著同一個世界觀與獨有的暴力美學風格再次開創韓劇電影規格的新境界，雖然只有4集卻濃縮了劇情的精華，每一集都包含著驚悚又瘋狂的動作戲，每個人物之間都存在著衝突張力，故事敘述政府為防止病毒蔓延到世界各地，全球情報機構與邪惡勢力之間展開了一觸即發的博鬥，而每位演員精湛又高超的演技，讓觀眾都無法自拔地陷入了劇情中。

#韓劇《來自地獄的法官》9/21上映

播出平台：Disney+



韓劇女神朴信惠將在最新的奇幻愛情律政韓劇《來自地獄的法官》中首次挑戰惡女角色，化身來自地獄的惡魔審判犯人，奉命將毫無悔意的罪犯送往地獄，在凡間擔任行事獨斷的法官「姜光娜」，大家在不知道她被惡魔附身的情況下不斷批評她，而金宰永則飾演暖男刑警「韓多溫」，兩人之間的微妙情愫，也讓姜光娜因此面臨兩難選擇。

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