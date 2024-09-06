于氏王后｜4大賣點懶人包　影后全鐘瑞打破宮鬥劇慣例上戰場打仗

韓劇《于氏王后》於黃Viu熱播中！由韓國男神池昌旭、影后全鐘瑞、李洙赫、金武烈與鄭柔美主演。



劇情改編自高句麗的真實歷史，講述一千八百年前「于氏王后」連續成為兩位君主的王后，並且捲入宮內、外敵之間的鬥爭，不僅有觀眾期待的宮廷鬥爭，也有場面浩大的動作戲，可說是相當值得一看。

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《于氏王后》賣點1：全鐘瑞首演古裝劇

全鐘瑞出道就演出李滄東執導的《燒失樂園》入圍包含康城影展等外多項大獎，並在僅26歲時以《聲命線索》奪得百想影后，後來演出劇集《紙房子：韓國篇》、《芭蕾復仇曲》等作品中有不少精彩的動作演出，這次首次挑戰古裝劇《于氏王后》，不僅帥氣揮舞長刀，還拉弓射箭，善於使用武器的帥勁堪稱新生代動作女星。本片也突破了歷史劇的王后都只有待在深宮的印象，也是能上場作戰殺敵。

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《于氏王后》賣點2：連續嫁池昌旭、李洙赫兩男神

這次全鐘瑞在劇中連續與池昌旭、李洙赫兩大男神結婚，會有這樣的劇情其實來自真實歷史的改編，在高句麗王國時期，若君王過世，王后則可與丈夫的弟弟再婚，是一種兄終弟及的傳位制度。歷史上橫掃戰場的高句麗君王高男武（池昌旭飾）意外死亡，政局隨即陷入動盪。于氏王后（全鐘瑞飾）在悲傷之餘，還要想辦法解決面臨的廢位危機，此時高句麗宰相乙巴素（金武烈飾）、王后的姊姊于順（鄭柔美飾）、三王子高發岐（李洙赫飾）全都對王座虎視眈眈，陷入一場血腥鬥爭。

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《于氏王后》賣點3：池昌旭蓄鬍帶疤認不出

在《于氏王后》中，可見才剛去到台灣的男神池昌旭形象大變，蓄著大鬍，臉上還有傷疤，飾演高句麗國王，在預告中他騎著戰馬在大軍面前霸氣誓師出征，隨後展現出強大的戰技，身先士卒浴血奮戰，彷彿古代戰神附身，完全看不出是池昌旭。雖然在已知的劇情中池昌旭可能很快就會領便當，但還是期待他會帶來怎樣的精彩表現。

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《于氏王后》賣點4：李洙赫「終於當人類」

而李洙赫因為冷冽俊美的因外型，過去常扮演吸血鬼、陰間使者等角色，這次在《于氏王后》飾演高貴的皇子，不禁讓他幽默說：「這一次我終於是人類了！」他飾演的三皇子「高發岐」也是歷史上的真實人物，不過在劇本的改編下是個大反派，身為王位的候補之一，他為了奪權會不擇手段。

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