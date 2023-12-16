蒼鷺與少年影評｜呼應1988年《龍貓》經典一幕　再談反戰思索生死

日本動畫導演宮崎駿的電影作品，可說是深入民心，他的作品得到日本當地與世界各地影迷們的歡心和喜愛，同時，他的電影影響很多後起動畫導演的作品風格，讓大家留下深刻印象。2013年自編自導的《風起了》後，相隔十年後的最新創作，在銀幕上能夠看到宮崎駿的電影，絕對是不會令人失望。《蒼鷺與少年》揉合不同的隱喻和元素，目不睱給的畫功，延續宮崎駿的個人特色。



《蒼鷺與少年》故事發生在二戰時期的日本，十一歲的真人，因為一場於醫院發生的火災，母親葬身火海，後來真人跟隨父親，從東京走到鷺沼，跟隨著她的新母親 — 去世母親的妹妹夏子，展開他的新生活，然而，真人內心感到複雜，難以融入學校的生活，因而令他變得孤獨，甚至傷害自己。有一天，突然有一隻蒼鷺飛到真人的房間，而蒼鷺的出現，卻改變了真人的人生…

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有別於過往宮崎駿的電影作品，吉卜力工作室這次選擇以「零宣傳」的方式，沒有為《蒼鷺與少年》作任何的宣傳，所以於日本公映之前，並沒有任何的消息流出，直到公映的一天。早於九月的時候，有幸於日本的戲院觀看了《蒼鷺與少年》，惟當時因為沒有字幕的關係，所以對於電影的內容，沒有很深的了解，直到於香港觀影的一刻，才把這兩個月來的疑問，慢慢地揭曉出來… 當然，影片仍然有很多的疑問，需要慢慢地解構。

《蒼鷺與少年》的靈感是來自昭和時代作家吉野源三郎於1937年撰寫的文字作品《你想活出怎樣的人生》，宮崎駿的原創故事及編寫劇本，故事以二戰時期後的日本作為背景，劇情著重描寫主角真人和蒼鷺之間的故事，透過一這段突如其來的旅程，重拾主角對於家庭和國家的情感牽引，透過畫面上看到熟悉的畫面和人物的設計，配以跟過往作品不同的敘事方式，時空的穿梭，宮崎駿再次讓觀眾從他的影像空間，帶來不同的思考空間。

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《蒼鷺與少年》已不是第一部吉卜力的作品二戰時代作為背景的電影，最深刻的一部作品，莫過於是由高畑勲執導的經典作品，看過一次也不敢再看的《再見營火蟲》，而宮崎駿的前作《風起了》，同樣地是以二次大戰作為背景，不過題材與氛圍則是有點不同。《蒼鷺與少年》的第一幕，便開始交代故事的背景，真人面對災難帶來的傷痛，從而令他展現了新的人生。

影片流露著不少宮崎駿電影的影子，不管是電影的風格及其畫功，每一幕都是會留下了不少對於他舊日作品的熟悉感覺，從家庭、戰爭、政治、社會與人生等不同的命題，甚至會加入了一些宮崎駿的個人情感於電影裡，帶來一種似曾相熟但又素未謀面的觀感。從戰爭悲痛的序幕，骨子裡是寫下了真人對於母親的回憶，這在宮崎駿過去的作品中也不難發現，他對母親的思念和愛。

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真人和蒼鷺二人一起經歷的旅程，充滿著奇幻的氛圍，宮崎駿保留著他的個人風格和色調，希望透過影片那份現實和虛幻之間的平衡，道出現實曾經歷面對過的傷痕和沉痛，從而延伸著今天的人生探索。片中的確有很多讓觀眾不斷思考的細節，當然，觀看《蒼鷺與少年》的時候，看到宮崎駿對於母親的懷勉和情感，劇情裡對於母親的惦念，腦海則會勾起了《龍貓》草子與次子思念正在醫院養病的母親，貓巴士陪伴著她們一起探望母親，刻下營造著互相之間的呼應，同時對於宮崎駿對母親憶念的說法，會添上多一點的了解。

除了母親的思念，反戰的命題之外，電影中也會看到對於生命的意象，生和死的思索，從近年吉卜力的作品中，也不難發現，《蒼鷺與少年》尤其明顯，真人和蒼鷺一起經歷的旅程，回看已經去世的母親，內心對她的回憶和思念漸漸地擁現，刻下對於生死作出不同的探討，大概這也會是宮崎駿的個人心態，始終他與吉卜力的合作無間，始終也會有終結的一天，加上多次的「退休」，這次是否他的收山之作，言之尚早，但是對於這電影的所談及的生和死，似乎是宮崎駿難以面對這個命題。從影片的最後一幕，簡單的一個場口，真人跟隨家人離開鷺沼，回到東京，相信這會是宮崎駿對於吉卜力多年來的一顆心。

從前觀看宮崎駿的電影，總是會懷著愉快的心情，一起走進吉卜力的光影世界，已經年屆八十二的宮崎駿，至今依然創作動畫劇情長篇或短篇作品，觀看《蒼鷺與少年》的時候，已經沒有再去考量對於影片如何解讀，甚至有些細節已經看到宮崎駿想表達的情意結。其實從小時候開始接觸宮崎駿的電影，一直伴著長大成人，彷如一位親切的朋友般，每隔數年就會相見一次，這已經成為了習慣和情感吧。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​