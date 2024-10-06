Netflix十月片單推薦：蒼鷺與少年/亂馬½/艾嘉食堂/還珠格格/戰亂

撰文：Bella儂儂
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2024不知不覺已經來到第四季，Netflix也在近日公布了十月的待播片單，許多影迷敲破碗的宮崎駿《蒼鷺與少年》，以及動畫《亂馬½》，甚至連經典神劇《還珠格格》…等作品都將在十月上架Netflix，除此之外還有不少原創的劇集電影，也都將陸續在十月報到，以下為大家整理必追片單。

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Netflix十月片單推薦：《盲婚試愛：第7季》

這部超人氣的戀愛實境節目終於迎來了第七季，來自華盛頓特區的單身男女全新登場，這季參與的演員年齡從27到37歲不等，包括幾名退伍軍人、科學家、律師、記者，以及有史以來第一次一起參加實驗的一對兄弟姐妹，準備勇闖現代約會的花花世界，迎接一個又一個的意外轉折和驚人真相，究竟在見不到對方的前提下能不能對彼此掏出真心，甚至共譜戀曲呢？

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Netflix十月片單推薦：《戀愛修課：第3季》

被譽為青春校園BL劇天花板的《戀愛修課》也迎來了第三季，劇情圍繞在查理想對尼克吐露心中愛意，兩人坦誠相見後，暑假劃下了句點，開學後朋友們發覺這學期既有喜悅時刻，也有不少艱辛挑戰，他們更加認識彼此、更了解自己的感情，也忙著規劃社交活動與派對，此外還有大學選校的問題要煩惱，當生活無法事事稱心如意時，這些戀人間的感情會因此增溫或是更加破碎也讓人期待不已。

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Netflix十月片單推薦：《艾嘉食堂》

由羅PD打造的綜藝實境節目《尹食堂》，一連在南韓播出兩季都取得極高的評價與收視，曾打造出《康熙來了》、《小姐不熙娣》等人氣節目的泰坦星文創在經過四年的籌備後，終於確定拿下《尹食堂》首家海外官方授權，除了找來金馬影后張艾嘉，量身訂製實境秀《艾嘉食堂》，在泰國蘇梅島打造了一間快閃餐廳，之後也陸續公開楊祐寧、柯佳嬿、王大陸、林柏宏，甚至連當紅女團（G）I-DLE成員葉舒華都將加入成為《艾嘉食堂》的員工，光看這個又笑又鬧的組合絕對是十月必看！

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Netflix十月片單推薦：《亂馬½》

陪伴不少人度過童年的經典動畫《亂馬½》竟然也登上Netflix！故事講述在父母的安排下，早乙女亂馬和天道道場的女兒天道茜訂了親，但是亂馬有個非常特別的煩惱：他在中國修練時，不小心掉進咒泉鄉的詛咒之泉，從此之後就有了古怪的體質，只要碰到冷水就會變成女生，再碰到熱水才會變回男生，超搞笑的動作浪漫喜劇就此拉開序幕！

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Netflix十月片單推薦：《戰，亂》

由姜棟元、朴正民、車勝元等強大卡司主演的原創韓國武俠動作片《戰，亂》，還沒開播就被選為第29屆釜山國際電影節的開幕影片而引起關注，《戰，亂》背景設在戰爭烽火肆虐後的朝鮮時代，大家為求生存展現的人性百態，姜棟元飾演身懷高超劍術的平民千永，拚命扭轉生而為奴的宿命；朴正民則飾演朝鮮赫赫有名軍武世家之後的宗烈，他收留千永後加入皇軍，成為當朝國王宣祖的左膀右臂，兩大男神會激盪出什麼樣的火花？全球觀眾都期待不已。

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Netflix十月片單推薦：《地獄公使：第2季》

Netflix劇集《地獄公使》改編自漫畫家崔圭碩和《屍殺列車》導演延尚昊共同創作的傳奇漫畫，因為新穎題材，加上以獨到的觀點探討生死而在當時打破Netflix韓國影劇觀看紀錄，等了近三年第2季終於登場，送人下地獄的「宣言」繼續在世界引起混亂，鄭晉守議長和朴靜子乍然死而復生，蘇塗事務所的律師閔惠珍、新真理教與箭鏃捲入錯綜複雜的風波。除了金賢珠回鍋飾演律師閔惠珍，金新綠、李東喜、梁益準、七呼都將回歸，鄭晉守一角也改由金聖喆出演，眾人在這個混亂世界該如何貫徹自己的生存之道，就讓我們看下去。

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Netflix十月片單推薦：《蒼鷺與少年》

宮崎駿睽違10年再度推出動畫電影《蒼鷺與少年》，可以說集結他過往的心路歷程，一開播就在全球都取得極高的評價與票房，最終在全球狂賣2.94億美元，更讓吉卜力繼《千與千尋》睽違20年後，再次拿下奧斯卡最佳動畫獎，劇情講述少年牧眞人在母親因火災喪生後與一隻會說話的蒼鷺相遇，展開不可思議的探索旅程，不少網友則非常驚喜Netflix這次沒有讓大家等太久就拿下這部神作的版權，準備一起二刷三刷！

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Netflix十月片單推薦：《還珠格格》

在這次Netflix的待播清單中，網友們竟然驚喜看到1998年開播的宮廷劇始祖，也是天花板級別的《還珠格格》，由林心如、趙薇、蘇有朋、范冰冰...等現在在各自領域發光發熱的天王天后共同主演，《還珠格格》故事背景為清朝乾隆年間，情同姐妹的小燕子與紫薇在入宮後，一路過關斬將的故事，浮誇的演技與狗血的劇情，就算已經過了二十多年還是永遠看不膩啊！

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