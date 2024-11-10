焚城影評｜主角竟成「趕客」主因？創港產災難片先河卻有一缺點

「災難」電影並不是什麼新鮮的題材，過去亦觀看過不少同類型的荷里活大型製作電影，可是，未知是否製作或是創作的限制，似乎香港就是比較少有這題材的電影。《別叫我「賭神」》導演潘耀明最新執導作品，首次嘗試這種類型的製作，創作了這部難得一見的香港災難題材電影。《焚城》開創香港電影的類型先河，充滿豐富的娛樂性，視覺震撼，略嫌故事欠缺新意。



《焚城》故事發生在十年前的香港，財政司范偉立放寬貨櫃檢查，因為這個漏洞，造成了貨物起火，導致數名消防員殉職，包括他在火場救火的妻子，後來他也離開了政界。十年後，粉嶺皇后山發生了一場火災，消防隊長黎杰峰帶領手足們，準備前往現場救火，然而，這並不是一場簡單的火災，現場發現大量的幅射，政府立刻展開會議，處理這場災難的控制。署理行政長官方王惠明委任現為環保專家的范偉立，擔任這次緊急危機應變小組的顧問。可是，現場的幅射大量增加，不斷地蔓延，消防隊員深入輻射區，小組亦未能達到共識，尋求解決的方法，最終能否逃過這場比天災更可怕的浩劫嗎？

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數月前於戲院已經留意到《焚城》那鋪天蓋地的宣傳，可想而知電影公司對於影片是存有一定的信心，當然，《焚城》是香港難得一見的災難題材電影，作為觀眾，其實也會好奇，始終香港鮮有這類大型製作的災難題材電影，其實也會有一點的入場意慾，不過，因為「主角」再現銀幕，這就是令人卻步，甚至把電影的期待度降低的主因之一。但是，一切都不能從單一的方面去看，而是要從整體的觀影角度去看吧。



《焚城》比一般的港產片略長，約140分鐘，確實不短，影片以1996年作為故事的開端，這個時間的設定，也不用多說，大概也會明白創作上的原意。從這個前設過後，展開了影片的主線，發生在十年後的香港，2006年，一場火災的開始，連場爆炸，伸延至幅射的蔓延，成為了災難的成因。接著，政府高官閉門會議，相討解決方法，一班消防員在現場撲滅火災，面對生死，拼命救出生還者… 在過往的荷里活製作的電影中，也看過不少相似的舖排，不同的，就是這次在香港電影中看到，效果會是如何的呢？

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首先，無可否認，《焚城》的故事整體只屬平平，欠缺新意，或許可以這樣說，過於公式化，只能限制在於一個模式的框架裡發展，觀看電影的過程期間，大概也可以想到接下來的發展會是怎樣，生存犧牲，求財求利，這個模式已師空見慣。故事以兩條主線平衡敘事發展，文戲方面，著重於政府高官的戲份，主要以對白交代，整體略嫌劇力不足，需要透過配樂來增強情緒，沒有很大的起伏，部份演員的演出，本來是帶著一點緊張的氛圍，但卻因為對方的演出而突然出戲，既是失去了整體的平衡，同時亦欠缺了劇情的張力，倒是可惜。



文戲雖然失色，但是消防員部份的戲份，卻有不少的驚喜，而且電影的主要戲份，均是著重於消防員的部份，不只是著重於救火或拯救傷者時的戲份，加上他們遇到意外時的情景，這卻突顯出了影片的張力，加上緊張的氣氛情緒，動作場面豐富，從而增添了整體的觀感。除此以外，觀看這個部份的時候，不其然會被片中提到消防員的合作團結精神而感動，最終會否成功？能夠生還逃離現場？互相之間的扶持，隊友之間的感情，一命換一命的奮勇拯救，違抗上司的命令等等，卻成為了電影整體最可觀之處。

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上段提及，影片長達兩個多小時，以為較長的篇幅，可以有足夠的時間，對於劇情的不同部份，作出多一點的解說，然而，這並不完全是，故事整體尚算是工整的，可是，影片卻忽略了部份的細節舖陳，包括人物的背景，部份角色沒有交代，其中一個原因是因為片中人物繁多，主要人物多於二十位，需要在兩個多小時之內，把所有人物完整地寫出來，這是十分困難的事，所以觀看電影的時候，難免會對於部份人物的設計是感到含糊，同時也會影響部份演員的表現，欠缺發揮的空間。



幸好，這只是影響了部份的演員，並不是所有，當中有不少演員的表現四平八穩，尤其是一眾年輕演員，包括王丹妮、廖子妤、梁仲恆、魏浚笙、何啟華、林家熙等等的演出，恰好自如；謝君豪的內歛演出，表現著其角色的性格，掌握準繩，是整部電影中突出表現的一位。今年經常在電影中看到演出的劉德華，真的有點「夠了」的感覺，這次在演出上依然貫徹真我的風采，但是，因為角色的關係，對他的演出感覺是比早前的作品相對易於接受，但也不是完全地接受，始終依然看到他很投入，但仍然很出戲，加上他於片中該仍有不少的主控權，以自己為中心之下，只會令人感到厭倦。而片中的其他演員，如久未在電影中演出的莫文蔚，首次嘗試不同類型角色的王菀之等等，均是表現精準。可是，再次演出相近角色的王敏德，已經看得有點膩了，是否要再嘗試新的角色嗎？

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無疑，從製作和故事的創作，《焚城》是一部成功的商業片，先莫說這是否一部好看與否的電影，但是從這電影類型格局的嘗試，不論是電影公司老闆，還是導演與其他創作者，這都是一個很大膽的嘗試。當然，要有新的嘗試就難說了，但是電影的主題，故事當中提及的內容，也是能夠吸引觀眾入場的原因，這也無可口非的。

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