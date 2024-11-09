破地獄影評｜黃子華許冠文談執念談度脫　破解片名3個字睇透人生

「破地獄」，是道教法事中的儀式，為求超渡先人，透過儀式，帶領先人從九層地獄的束縛脫離出來，得以安息，是香港非物質文化遺產。《不日成婚》導演陳茂賢最新自編自導電影作品，則以透過這儀式的背景和過程，道出了一個關於人生面對生離死別，伸延至家庭之間關係的命題探討。《破．地獄》陳茂賢的劇本扎實，張力十足，黃子華與許冠文壓場感十足，衛詩雅的演出發揮得淋離盡致。



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《破．地獄》故事講述魏道生（黃子華 飾）本來是一位婚姻策劃師，可是疫情過後，生意漸差，為了糊口，被迫改行當一名殯儀經紀人，跟經驗豐富的喃嘸師郭文（文哥、許冠文 飾）成為生意上的拍擋。可是，他們的不同經驗，導致二人意見不同，道生願意迎合文哥，但卻又希望把自己的想法，放在他的行業裡，讓文哥看到他的工作態度。文哥的兒女志斌（朱栢康 飾）和文玥（衛詩雅 飾）的關係並不好，雖然兒子繼承他的工作，但卻有自己的家庭，卻被文哥看不起；文玥是女生，文哥既不能讓她繼承事業，甚至是因為傳統而對她態度苛刻。直到這一天，他們眾人因為一件事的發生，各人面對著不同的人生的地獄…

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香港的確很少以殯儀為題材的電影，大概比較有深刻印象的一部，會是由馬偉豪執導，陳奕迅與蔡卓妍合演的《常在我心》，當然，該片跟《破．地獄》的格局和主題也是不一樣的，觀感與觀點也不同。《破．地獄》則是一部以法事儀式作為電影的主線，從而延伸至不同的人物，描寫彼此互相之間的人際和感情關係，甚至是「傳子不傳女」這男女尊卑的傳統反思。

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《破．地獄》原名為《度脫之舞》，英文名則是《The Last Dance》，觀畢電影過後，或許也會明白到原名和英文片名的意思，但是，《破．地獄》這個片名，會是更為貼切… 不如，先談談電影的本身吧。電影從道生這位本來擔任婚禮策劃，後來成為殯儀經紀人，這個轉變，對於道生來說，不只是「轉行」這一般的簡單，甚至是改變了對於行業上的不同取態。文哥是傳統的喃嘸師傅，他的一生就是在殯儀工作上，兒子志斌能夠繼承父業，可是，女兒文玥卻因為傳統而未能繼承，父親與兒女之間的關係，在工作上，在親情上，會否因為傳統能夠，彼此的家庭感情會否改變嗎？

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陳茂賢早前執導的兩集《不日成婚》，以輕鬆喜劇的方式，道出了角度對於婚姻的不同態度，人生另一階段的開始，如何去維繫這一段的關係。無疑，《破．地獄》其實也是有點相若的呼應，是的，雖然電影主線是人生超度往生的延續，但是，骨子裡其實電影也是在說著人和人之間的溝通和關係，家庭面對傳統的掙扎，伸延至文哥與道生的殯儀工作，因為傳統的框架，傳男不傳女，導致文哥與文玥的父女關係，築起了一道牆。雖然文玥在傳統的家庭中成長，文哥對文玥不好嗎？表面上是，但內裡卻似乎不是，文玥這個名字，是指「珍寶」、「掌上明珠」，而她名字中的「文」，或許就是把女兒跟自己的關係和感情，距離漸漸地拉近，也希望她能夠在幸福環境中成長。

《破．地獄》原名為《度脫之舞》，英文名則是《The Last Dance》，觀畢電影過後，或許也會明白到原名和英文片名的意思。（《破‧地獄》海報）

道生本來是為人策劃婚禮，後來卻為人安排身後事，從這個角色的設定，比喻著人生的兩個不同階段，在兩個不同的儀式裡，存在著「主動」與「被動」 — 結婚，由一對新人來決定整個儀式的過程與安排；法事，先人已經離開，儀式只能夠由在世的親人決定和安排。從主動走向被動的過程，猶如人生是否被困在框架裡，自己可以決定人生如何地走下去嗎？道生、文哥、文玥和志斌等人，他們都有自己的人生，但是，他們卻是被動的一群，可能是傳統，可能是觀念，亦可能是自己的心鎖還未解開，而這也可以延伸至電影的片名。

衛詩雅在開拍前，要跟師傅學儀式上當中的細節。（《破．地獄》製作花絮）

承接上段，影片原名《度脫之舞》中的「度脫」，是指超度解脫生死之苦，言下之意，該片名的意思是指為先人解脫苦難的舞，其實，這就是「破地獄」，現在電影的片名《破．地獄》，相對直接了一點，同時，卻有著很多不同的思考空間。本來，對於這個片名，其實有著很多問號，為何要在破與地獄之間後加上點號呢？影片其中的一句對白 — 「人生都有很多地獄」，道生與文哥在談及人生命題的一刻，說出了這一句，這刻，卻明白了這個片名的含意，若然沒有片名上的一點，相對簡單，就是一個儀式；但是，加上了一點過後，這可說是一個行為 — 破解人生面對的地獄，道生、文哥、文玥和志斌，其實都是為自己打破地獄的心結，透過這個片名，大概亦可以相信，陳茂賢想藉此來打破人和人之間的隔膜，不管是電影還是現實，家庭或朋友，彼此互相的連繫。

衛詩雅在《破‧地獄》中演技發揮得淋離盡致。（《破‧地獄》劇照）

電影的亮點之一，莫過於片中演員的演出 — 黃子華與許冠文繼1992年的《神算》後再次合作演出，確是令人引頸以待，他們的演出技巧毋庸置疑，黃子華今次在演出上，不其然是發覺他少了過去演出的影子，有點欲言又止的感覺，到了最後的一場戲，黃子華式的獨腳戲再現，熟悉的感覺又回來了；許冠文的演出收放自如，性格比較內歛，拿捏角色精準；他們二人多場合演，為電影帶來強烈的壓迫感。跟陳茂賢再次合作的衛詩雅，這次演一位外表剛強，受到傳統家庭成長的女子文玥，因為工作，一直面對生死，看盡了「地獄」處處，她的角色牽引著電影的主題，不乏她的內心戲演繹，讓她在片中有很多發揮空間，印象深刻，其中一場與朱栢康在醫院裡的戲份，劇情我推進，讓她在演繹的情緒掌握精準。

許冠文與黃子華自1992年電影《神算》後，事隔32年再度合作。（資料圖片／葉志明 攝）

《破．地獄》可說是近年香港難得一見題材的電影，鮮有的殯儀主題，涉及生離死別、家庭關係、文化傳統等等，陳茂賢的劇本扎實工整，編與導的水準成熟不少，結合著不同的元素，「破地獄」的比喻，能夠從整個觀影的過程裡，對於電影有著不同的探索，思考人生的命題，人和人之間的關係，甚至是打破傳統的思想，更多反思的空間。

《破．地獄》可說是近年香港難得一見題材的電影，鮮有的殯儀主題，涉及生離死別、家庭關係、文化傳統等等。（《破．地獄》劇照）

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