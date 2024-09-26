武替道影評｜伍允龍證實港產片打不死「一團火」焫㷫香港電影精神

【武替道／伍允龍／劉俊謙／董瑋】八、九十年代的香港電影，不乏動作題材，身為觀眾，當然會十分享受於戲院裡觀看不同的動作場面，看得咬牙切齒，然而，電影的背後，有不少動作演員的協助，才能夠把電影的動作得以完成。曾擔任動作演員的梁冠舜與梁舜堯，合導的第一部作品，以動作演員的敬業為主題，以及描寫著香港電影的團結精神。《武替道》動作場面令人嘆為觀止，呈現著舊日香港動作電影的格調，滿載著情懷和致敬。



《武替道》故事講述曾經是有名的動作指導李森，息影多年，今天的他是一位跌打師傅。一天，曾經跟森哥合作的拍擋，為了完成最後一部導演作品，決定要找森哥合作，擔任電影的動作指導，而唯一的條件，是要跟曾經由他帶入行，今天是武打巨星的梁志威當片中的男主角，以及一起擔任動作指導。一直熱愛成為動作演員的李世龍 ，一次的機會之下，跟森哥相識，森哥欣賞龍仔的熱誠，引薦他入劇組。森哥跟女兒Cherry一直關係生疏，本來希望藉著她的婚禮，能夠修補關係，可是森哥一直投入於工作之中… 兩代不同的工作模式，劇組人員對森哥有不同的意見，但是，大家都只想完成一部作品，大家齊心協力，完成電影的拍攝。

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曾經為多部電影擔任動作演員的梁冠舜與梁冠堯，首部合導的作品，就以他們擅長的題材，作為電影的主題，由《燈火闌珊》導演曾憲寧和葉偉平負責劇本的部份，加上電影中的主角，是久未演出電影，同樣曾經擔任武師的董瑋，對於電影確實是會令人期待。



因為兩位導演擅於動作指導方面，所以電影有不少的動作場面，兩位導演以八十年代動作電影的風格作開端，呈現出令人回味無窮的動作電影格局，從而帶出了森哥這角色的背景。後來，故事隨著電影的開拍，其他人物如龍仔、梁志威和Cherry等人物的出現，他們跟森哥之間的關係，以及他的過去，伸延至整個作品的脈絡。

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以把過去的那一團火，於今天拍攝也是可行的。可是，時間已過，人和物都在改變的時候，森哥仍然自我，獨沉醉於過去的執著，最終沒能讓人接受他的一切。當然，這份執著並不是不好，隨著時間的過去，今天仍然沿地踏步，只會難以與時並進。後段的劇情部份，就是隨著這個轉變，森哥漸漸融入於劇組，開始去理解不同人物的想法，包括Cherry在於父女之間營造而成的隔膜。



整部作品主軸是動作，骨子裡其實是道出了梁冠舜與梁冠堯兩位導演對於香港電影的熱誠，精神的存在，片場工作人員的合作，才能完成一部電影的拍攝，片中有不少戲中戲的拍攝場面，令人印象深刻，當中亦有提及拍攝時可能遇到的困難之時，如何「執生」，想不同的方法來解決拍攝時面對的困難，最終也得以完成，顯出了香港電影工作者的合作團結和精神。

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當然，整部作品也並不只是著重於電影的拍攝或動作場面，其中部份描寫森哥和Cherry的父女關係，也是十分深刻，二人因為過去的問題，導致家庭關係破裂，二人分開生活，雖然Cherry結婚，但是在她的心目中，她的父親並不是他，森哥卻一直嘗試把握機會去彌補這段關係，二人透過一個方法，嘗試解開這個心結，最後，這段父女關係會是甚樣？入場觀看便知。



相隔七年再現幕前的董瑋，不能否認森哥這個角色，完全乎合由他演出的條件，經驗豐富的董瑋，把森哥這角色對於動作演員或武師的感受，表現得毋庸置疑，加上角色的設定，把性格掌握得恰如其分。繼《九龍城寨之圍城》後再次於同片演出的劉俊謙和伍允龍，二人分別演出的龍仔和梁志威，他們既是能夠演到對於動作演員的誠懇和自信，劉俊謙能夠演繹到龍仔對於動作演員夢想的憧憬，伍允龍則代入於梁志威這角色裡，動作表現自如。飾演Cherry的蔡思韵，她這角色看似沒有很大的作用，但其實她這角色，正是對於森哥的性格，甚至對於家庭和工作兩者平衡轉變，從女兒的角度，如何看著父母的付出，角色甚為重要。

從過去的動作演員，後來執導鮮浪潮短片，直到今天完成第一部劇情長片《武替道》，梁冠舜與梁冠堯兩位透過這部作品，說出他們對於香港的熱誠，或是動作演員的敬業和專業精神。電影的動作場面十分精彩，兩位導演的執導技巧穩固，演員們的演出自如，電影整體的結構完整流暢，寫下香港電影的美好時刻。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​